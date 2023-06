Grüner Stahl Habeck spricht vor 12.000 Stahlarbeitern – Staatlicher Milliarden-Zuschuss für Thyssen-Krupp rückt näher

In Duisburg wurde der Wirtschaftsminister von Stahlarbeitern ausgebuht. Doch Habeck kam mit einer Hoffnung zur Demo der Thyssen-Arbeiter.

Der Bundeswirtschaftsminister bekräftigte bei der Demonstration in Duisburg seinen Willen, Thyssen-Krupp zu unterstützen. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Duisburg, Berlin 12.000 Stahlarbeiter von Thyssen-Krupp empfingen den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch mit Buhrufen. Der war zu einer Demo der IG Metall nach Duisburg gekommen. Und es ging wieder um die eine Frage: Wann unterstützt der Staat den Konzern bei der Umstellung auf grünen Stahl finanziell?

Habeck hatte am Mittwoch positive Nachrichten dazu zu verkünden. Der formale Bescheid aus Brüssel sei zwar noch nicht da, erklärte Habeck. Doch er bekräftigte, was am Dienstagabend aus Ministeriumskreisen bekannt geworden war: Anfang der Woche habe die EU-Kommission einen Brief an die Bundesregierung geschickt, der die Auszahlung der zwei Milliarden Euro Förderung grundsätzlich bestätige.