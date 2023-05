Im US-Bundesstaat Idaho entsteht ein riesiger Park mit Wind- und Solaranlagen für ein Bayer-Werk. Der Konzern verbessert damit die Umweltbilanz eines Verkaufsschlagers massiv.

Cat Creek Energy wird in dem US-Bundesstaat rund 1,5 Milliarden Dollar investieren. (Foto: Moment/Getty Images) Windenergie-Anlagen in Idaho

Düsseldorf Die Bayer AG gewinnt in den USA Zugang zu einem Megaprojekt für erneuerbare Energien. Der amerikanische Versorger Cat Creek Energy (CCE) wird den Dax-Konzern an dessen energieintensivstem US-Standort ab dem Jahr 2028 mit Grünstrom beliefern. Es handelt sich um den größten einzelnen Liefervertrag, den bisher ein Unternehmen in den USA bei erneuerbaren Energien abgeschlossen hat. Das zeigen Daten der US-Umweltbehörde Epa.

Das Abkommen sieht eine Liefermenge von jährlich 1,4 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Quellen vor. Das entspricht 40 Prozent des gesamten Stromeinkaufs der Bayer AG weltweit – und 60 Prozent ihres Bedarfs in den USA, wie der Konzern mitteilte. Der Bedarf entfällt überwiegend auf die Produktionskette bei Pflanzenschutzmitteln, die in den USA konzentriert ist.

