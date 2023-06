Grüner Wasserstoff Thyssen-Krupp plant Börsengang von Wasserstoff-Tochter Nucera vor dem Sommer

Thyssen-Krupp Nucera baut Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird. Ein Börsengang soll dabei helfen, das lukrative Geschäft auszubauen.

Nucera entwickelt Anlagen, mit denen grüner Wasserstoff produziert wird. (Foto: mauritius images / Timon Schneider / Alamy / Alamy Stock Photos) Nucera

Essen Ein Jahr lang hatte Thyssen-Krupp den Börsengang seiner Wasserstofftochter Nucera verschoben, nun macht der Industriekonzern Ernst. Vor der Sommerpause sollen die ersten Aktien platziert werden, sofern das Marktumfeld mitspielt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Thyssen-Krupp will den Angaben zufolge langfristig die Mehrheit an seiner Tochter halten. Auch der italienische Minderheitsaktionär Industrie De Nora wolle seine langjährige Partnerschaft mit dem Unternehmen fortführen.

Für den Teilbörsengang der Wasserstofftochter will Thyssen-Krupp nach eigenen Angaben vor allem neu ausgegebene Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung anbieten. Davon erhofft sich der Konzern einen Erlös von 500 Millionen bis 600 Millionen Euro. Das Geld will der Konzern dafür nutzen, das Geschäft mit der alkalischen Wasserelektrolyse auszubauen.

Eigentlich hatte Thyssen-Krupp das Tochterunternehmen bereits im vergangenen Jahr an die Börse bringen wollen. Wegen der volatilen Marktbedingungen hatte der Konzern dann aber zunächst Abstand von diesen Plänen genommen.