Halbleiter Vom perfekten Kaffee bis zum Quantencomputer – So will Trumpf seine Chips verbessern

Stuttgart Wer auf der anstehenden Hannover Messe wissen will, wo Deutschland bei der Quantentechnologie steht, sollte sich beim erst vier Jahre alten Start-up Q.ANT umschauen. Die Trumpf-Tochter zeigt dort industrielle Kundenanwendungen der weltweit ersten Quantensensoren.

Mit ihrer Hilfe lassen sich erstmals Größe, Form und Geschwindigkeit von feinsten Mikropartikeln gleichzeitig messen. „Unsere quantenbasierten Partikelsensoren ermöglichen neue Verfahren, Anwendungen und Industrieprodukte“, sagt Q.ANT-Gründer Michael Förtsch.

Gemeinsam mit dem Sensorspezialisten Sick präsentiert Q.ANT jetzt einen Quantensensor, der zur Qualitätsprüfung von Kaffee genutzt werden kann. Der Halbleiter misst die exakte Körnung, die für die verschiedenen Geschmacksrichtungen des Kaffees eine entscheidende Rolle spielen. Das Bauteil wird bereits von einem großen Lebensmittelhersteller genutzt.

Der Steuerungs- und Automatisierungsspezialist Festo zeigt auf der Hannover Messe einen Algenreaktor, der mithilfe des Stuttgarter Quantensensors in Echtzeit Auskunft über das Wachstum der Organismen im Inneren der Anlage erhält.

In den neuen Bioreaktoren soll die Effizienz der Algen bei der Bindung von Kohlendioxid auf das Hundertfache dessen gesteigert werden, was Landpflanzen erreichen. Die so entstandenen klimaneutralen Stoffe lassen sich unter anderem für Pharmazeutika, Verpackungen oder Kosmetika verwenden. Mit Festo geht Q.ANT jetzt eine strategische Kooperation ein.

Photonische Quanten-Chips brauchen keine aufwendige Kühlung

Aber die Sensoren sind erst der Anfang. Q.ANT arbeitet bereits an Quanten-Chips. Aber warum soll das ausgerechnet einem noch so kleinen Unternehmen gelingen, wo doch viele große Tech-Konzerne an Quantencomputern tüfteln? Gründer Förtsch setzt auf Licht zum Datentransport. Durch das Aufbringen hochspezieller Lichtkanäle auf Silizium-Chips lassen sich mit diesem sogenannten Photonik-Chip-Verfahren Quanten auch bei Raumtemperatur nahezu verlustfrei führen, steuern und kontrollieren.

Stolz zeigt Förtsch einen ersten Prototypen mit den in Gel gelagerten Halbleitern. Seine Chips brauchen quasi keine Kühlung wie etwa der Quantencomputer von IBM. Das ist ein großer Vorteil: Es ermöglicht den Einsatz der Chips auch in herkömmlichen Großrechnern. Sie sollen dann bislang unlösbare Rechenoperationen mit komplexen Datenmengen etwa im Bereich der Künstlichen Intelligenz ermöglichen. Q.ANT leitet ein mit 50 Millionen Euro gefördertes Projekt zum Bau einer Anlage für photonische Quantencomputer-Chips.

Eine Ingenieurin von Q.ANT bereitet einen photonischen Chip für den nächsten Arbeitsschritt vor. (Foto: TRUMPF GmbH + Co. KG) Q.ANT

50 Experten arbeiten in einem Stuttgarter Industriegebiet an diesem Schlüsselthema. „Wichtig ist das Zusammenspiel wie bei einer Fußballmannschaft, wo jeder die Laufwege des Mitspielers kennt“, sagt Förtsch. Bei Q.ANT sind es die Denkwege. Geld allein scheint jedenfalls auch beim Quantenprojekt nicht das alles Entscheidende. Konkurrenten beim photonischen Quantencomputing sind die amerikanische Psiquantum und die kanadische Xanadu. Beide sind von Investoren mit mehreren 100 Millionen Dollar Wagniskapital ausgestattet. Aber laut Förtsch nicht so weit wie die Stuttgarter.

Trumpf ist der einzige Investor

Q.ANT hat als einzigen Investor den Laserspezialisten Trumpf. Es ist die Geschichte einer frühen Bindung: Bei einem Firmenbesuch fand Förtsch faszinierend, was Trumpf so alles bei der industriellen Nutzung von Laserlicht anstellt, und heuerte später an. Technikchef und Trumpf-Vize Peter Leibinger sicherte sich 2015 die Dienste des Photonik-Spezialisten als persönlichen Referenten.

In der Zeit stellte Förtsch dem Trump-Technikchef seine Ideen zur Photonik auf zwei handgeschriebenen Seiten vor. „Sie müssen eine eigene Firma gründen“, sagte Leibinger und besorgte Kapital aus dem Familienunternehmen. Bis zum Jahresende reicht das Geld, und die Forschungsförderung ist ja noch dazugekommen.

Leibinger gehört zu den Initiatoren für eine Roadmap mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren den ersten deutschen Quantencomputer zu entwickeln. Einer der Gründe für den Optimismus ist Förtsch mit seinem Start-up. Die Trumpf-Niederlassung Photonic Systems in Ulm soll die Chips nach den Vorgaben von Förtsch fertigen. Innerhalb von zweieinhalb Jahren will Q.ANT einen ersten industriell nutzbaren Prototyp vorstellen, in fünf Jahren soll er serienreif sein. Das wäre bahnbrechend, nicht nur für Trumpf.

