Halbleitermangel Chipkrise erreicht Toyota – Weltgrößter Autobauer kappt Absatzprognose

Tokio Auch der weltgrößte Autobauer Toyota wird von der Chipkrise eingeholt. Während der Umsatz wegen des fallenden Yens im zweiten Geschäftsquartal kräftig zulegte, brach der Betriebsgewinn um ein Viertel auf 562,7 Milliarden Yen, umgerechnet 3,8 Milliarden Euro, ein. Das teilte der weltgrößte Autobauer am Dienstag mit. Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen von Analysten, die mit einem kleinen Gewinnplus gerechnet hatten.

Seine Produktionsprognose für das seit April laufende Geschäftsjahr kürzte Toyota um 500.000 Fahrzeuge auf 9,2 Millionen Autos. Das wäre allerdings immer noch ein Rekord. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr beließ der Konzern bei 2,4 Billionen Yen.

Während der Coronapandemie hatte Toyota den Teilemangel besser beherrscht als die Konkurrenz in Europa und den USA. Hersteller wie Volkswagen setzten dagegen weit weniger Pkw als vor der Coronapandemie ab. Nun zeigt sich, dass auch Toyota gegen die Entwicklung nicht vollständig immun ist.

Nach Ansicht von Kazunari Kumakura, Chefeinkäufer des Autobauers, ist der Höhepunkt der Chipkrise zwar vorbei. In Gesprächen mit Zulieferern habe man aber festgestellt, dass das ursprüngliche Ziel von 9,7 Millionen Autos schwer zu halten sei. Wegen der unsicheren geopolitischen Lage und möglicher Corona-Lockdowns in China senke Toyota das Produktionsziel daher so deutlich.

Die Chipkrise ist jedoch nicht das einzige Problem, das Toyota beschäftigt, sagte Finanzchef Kenta Kon. „In den vergangenen sechs Monaten sind mehrere große Veränderungen gleichzeitig aufgetreten.“ Die Rohstoffpreise seien gestiegen, die Chips weiter knapp, Corona-Lockdowns träfen den chinesischen Markt, und das Russland-Geschäft, das Toyota nach dem Angriff auf die Ukraine geschlossen hat, musste abgeschrieben werden.

Gleichzeitig hat der Yen seit Jahresanfang gegenüber dem Dollar um rund ein Drittel abgewertet. In der Bilanz drückt sich das auf der einen Seite zwar positiv aus. Der Umsatz stieg in der ersten Jahreshälfte auf 17,7 Billionen Yen, umgerechnet 121 Milliarden Euro, weil die Einnahmen in anderen Märkten durch Wechselkurseffekte nun steigen. Toyota erhöhte daher seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 4,3 Prozent auf 36 Billionen Yen.

Doch die Profitabilität ging zurück. Durch den Fall des Yens und anderer Währungen gegenüber dem Dollar steigen die ohnehin schon hohen Einkaufskosten. Weil die Gewinnprognose bei steigenden Umsätzen gleich bleibt, erwartet der Autobauer für 2022 nur noch eine Umsatzrendite von 6,7 anstelle von sieben Prozent. Im vergangenen Geschäftsjahr waren es noch 9,5 Prozent.

Vorhersagen sind für Finanzchef Kon in der gegenwärtigen Situation allerdings nicht sehr verlässlich. „Es ist in der Autoindustrie derzeit schwierig, sechs Monate in die Zukunft zu schauen“, sagte er, „von Toyotas Bilanz ganz zu schweigen.“

Autobauer hält sich zur Elektrostrategie bedeckt

Ein Problem sprachen die Manager auf der Pressekonferenz am Dienstag allerdings kaum an: Toyotas Elektroautostrategie. Der Konzern hat zwar im Dezember angekündigt, dass im Jahr 2030 rund ein Drittel der Autos batterieelektrisch sein soll.

Aber derzeit fährt der Autobauer, der lange auf seine starke Position bei Hybridautos gesetzt hat, hinter den meisten Rivalen hinterher. Das erste vollelektrische Modell bZ4X musste der Konzern kurz nach dem Verkaufsstart wegen eines gänzlich analogen Problems zurückrufen: wegen Rädern, die sich möglicherweise bei der Fahrt lösen.

Nun bringt Toyota in China ein zweites Modell auf den Markt. Aber das stammt größtenteils vom lokalen Elektroautoriesen BYD. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte diesen Monat sogar berichtet, dass eine Arbeitsgruppe bei Toyota alle Elektroautopläne überprüft, um besser mit Herstellern wie Tesla konkurrieren zu können. Aber dazu schwiegen Toyotas Topmanager sich aus. Man halte an der Strategie fest, hieß es lediglich.

