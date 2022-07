Handelsbeziehungen BASF, VW, Aldi: Deutsche Firmen investieren kräftig in China – und riskieren viel

Das Wachstum in der Volksrepublik will sich kaum ein Unternehmen entgehen lassen. Doch die Warnungen vor der chinesischen Führung werden lauter.

China spielt eine wichtige Rolle für den deutschen Autokonzern. (Foto: dpa) Volkswagen in China

Düsseldorf, Berlin, Peking Ungeachtet der wachsenden Risiken investieren deutsche Unternehmen weiter kräftig in China. In den ersten fünf Monaten des Jahres stiegen die Investitionen laut dem chinesischen Handelsministerium im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent.

Jüngste Beispiele: Der Chemiekonzern BASF erteilte vor wenigen Tagen die Freigabe für die entscheidende Phase zum zehn Milliarden Euro teuren Bau eines Verbundstandorts im Süden Chinas. Der Autozulieferer Hella verkündete Anfang der Woche, seine Fertigungskapazitäten mit einem neuen Lichtwerk in Changzhou nahe Schanghai auszubauen. Und der Discounter Aldi will Hunderte neue Läden in China eröffnen.

Zeitgleich mehren sich allerdings auch die Warnungen vor einer zu starken Bindung an China. „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt die Probleme wirtschaftlicher Abhängigkeiten von autokratischen Systemen“, sagte Franziska Brantner, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, dem Handelsblatt. Auch das Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht deutsche Firmen längst auf dem Weg zu einer „gefährlichen Abhängigkeit vom Wohlwollen der chinesischen Führung“.

