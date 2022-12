Handelsblatt Auto-Gipfel 2022 „Die nächsten zwei Dekaden gehören dem Batterieauto“ – Stellantis erteilt Elektro-Alternativen eine Absage

Düsseldorf Der Opel-Mutterkonzern Stellantis sieht keine Alternative zum batteriebetriebenen Elektroauto. Das gelte insbesondere für Europa mit seinen strengen Vorgaben zur Reduzierung der CO2-Emissionen. „Kurzfristig steht dafür nur das batteriebetriebene Fahrzeug zur Verfügung“, sagte Chief Operating Officer Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch auf dem Handelsblatt Auto-Gipfel in Düsseldorf.

Der frühere Opel-Chef erteilte damit anderen Antrieben wie der Brennstoffstelle oder synthetischen Kraftstoffen eine klare Absage. „Die nächsten zwei Dekaden gehören ganz eindeutig dem Batterieauto“, erklärte Hochgeschurtz. Auch die hohe Energieeffizienz spreche eindeutig für das batteriebetriebene Elektroauto. Mehr als 90 Prozent der eingesetzten Energie können mit dem Elektrofahrzeug tatsächlich in Bewegungsenergie umgewandelt werden.

Zumindest für den europäischen Markt hat der Stellantis-Konzern einen der ehrgeizigsten Elektrifizierungspläne überhaupt ausgerufen. Während die EU das Ende des Verbrenners erst für das Jahr 2035 vorgegeben hat, will Stellantis damit schon fünf Jahre früher fertig sein. „Der Planet kann nicht warten, wir müssen die CO2-Emissionen schnell herunterfahren“, sagte der Manager.

Stellantis ist schneller als die Konkurrenz

Die meisten Marken des Konzerns, zu dem etwa Fiat, Peugeot oder Chrysler gehören, seien sogar noch schneller und dürften die Elektrifizierung des Modellportfolios schon in den Jahren 2028 und 2029 abgeschlossen haben. Volkswagen will 2030 in Europa einen Elektroanteil von 70 Prozent erreichen.

Hochgeschurtz glaubt, dass die Autokäufer den Wandel hin zur Elektromobilität bereitwillig mitmachen. Der gesellschaftliche Druck werde in den kommenden Jahren wachsen, tatsächlich auf ein Batterieauto umzusteigen. „Schon in den nächsten ein bis zwei Jahren wird es die ersten europäischen Städte geben, in die man nicht mehr mit dem Verbrenner in die Zentren hineinfahren darf“, sagte der Automanager.

Als Vorreiter einer besonders strengen Regulierung gelten etwa Paris und Madrid. Auch in deutschen Städten rechnet Hochgeschurtz mit solchen Einfahrtbeschränkungen.

Hochgeschurtz appellierte zugleich an die Politik, den Autokunden den Wechsel zum Elektroauto zu erleichtern. „Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen müssen aufrechterhalten werden“, sagte er. Die Politik signalisiere den Autokäufern damit, dass der Erwerb eines Elektrofahrzeugs aus umwelt- und klimapolitischer Sicht die richtige Entscheidung sei.

Würden die staatlichen Unterstützungszahlungen komplett gestrichen, könnten Autokäufer den Wechsel zum Elektroauto verweigern. Fallende Restwerte bei Verbrennern seien auch ein Anreiz für den Wechsel.

Weniger Förderung in der Bundesrepublik

In Deutschland wird die Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge zum Jahreswechsel deutlich reduziert. Der Förderbetrag wird von bislang maximal 9000 Euro je Auto auf ungefähr die Hälfte gesenkt.

Außerdem führt die Bundesregierung einen Budgetdeckel ein: Wenn die bereitgestellten Haushaltsmittel im nächsten Jahr ausgeschöpft sind, gibt es keine Hilfen mehr für die Kunden, die ihren Antrag zu spät gestellt haben. Die staatlichen Anreize sollten nicht zu stark heruntergefahren werden, mahnte der Stellantis-Manager.

Hochgeschurtz sieht die Elektroautos derzeit noch in einem klaren Kostennachteil mit konventionellen Verbrennermodellen. Die Herstellung eines rein batteriegetriebenen Modells sei im Durchschnitt etwa 10.000 Euro teurer. Diese Kostendifferenz werde auch noch längere Zeit bestehen.

„In den nächsten zehn Jahren kann dieser Nachteil nach und nach abgebaut werden“, betonte er. Wenn die Stückzahlen bei den produzierten E-Autos in die Millionen gehen, „dann werden die Preise fallen“.

Um bei der Batterieproduktion nicht zu sehr von asiatischen und insbesondere nicht von chinesischen Zulieferern abhängig zu sein, will Stellantis eigene Zellwerke für die Batteriefertigung errichten. Zunächst sind fünf dieser sogenannten „Gigafactories“ geplant. Eine dieser Fabriken wird in Kaiserslautern errichtet. Sie soll Opel in Deutschland und französische Konzernmarken mit Batteriezellen versorgen.

Stellantis sichert eigene Rohstoffversorgung

Der Konzern investiert zusätzlich in die eigene Rohstoffversorgung. Stellantis hat sich deshalb am deutschen Unternehmen Vulcan Energy beteiligt, das im Oberrhein-Graben in der Nähe von Freiburg eine eigene Lithium-Förderung aufbauen will. Lithium ist der wichtigste Rohstoff, der für die Fertigung von Batteriezellen gebraucht wird. Auch der VW-Konzern hatte sich für ein Engagement bei Vulcan entschieden.

Hochgeschurtz hält eine eigene Lithium-Gewinnung in Deutschland und Europa für unverzichtbar, um sich von Importen unabhängiger zu machen. „Wir müssen selbst Rohstoffe in Deutschland abbauen. Wir werden vielleicht auch das Fracking bei Erdgas und Erdöl sehen“, sagte er. Die Förderung solcher Rohstoffe sei inzwischen auch umweltfreundlich möglich.

