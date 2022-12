Handelsblatt Auto-Gipfel 2022 Schneller, günstiger, elektrisch: Digitalisierung macht die Auto-Produktion deutlich effizienter

Die deutsche Automobilbranche befindet sich mitten in der Elektro-Transformation. Die kann, getrieben von Softwaresteuerung, die Produktion merklich optimieren. Ein Vorbild: Tesla.

Auf dem Handelsblatt Auto-Gipfel erklärte der Automanager, wie der Premiumhersteller seine Werke digitalisiert. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Burzer

Düsseldorf Die Automobilindustrie will ihre Produktionsprozesse stärker digitalisieren und damit deutlich effizienter werden. Die zunehmende Verwendung von Computerprogrammen und industriellen Cloud-Systemen soll beitragen, die Transformation der Autowerke von Verbrennermodellen hin zu Elektrofahrzeugen schneller zu bewältigen. Die deutsche Automobilindustrie wird in den kommenden Jahren etwa 100 Milliarden Euro in den Umbau ihrer Fertigung investieren müssen.

„Wir wollen unsere Produktionsprozesse zu 100 Prozent digital unterstützen“, sagte Mercedes-Produktionsvorstand Jörg Burzer am Donnerstag auf dem Handelsblatt Auto-Gipfel. Der Umbau von Fahrzeug- und Motorenwerken für neue Antriebe könne nur so funktionieren.

Mercedes hat mit Unterstützung von Microsoft eine Datenplattform eingeführt. An das Projekt mit dem Namen „Mercedes-Benz Cars Operations“ (MO 360) sollen alle Fabriken des Autoherstellers angeschlossen werden. Bis zum Jahr 2025 soll die Effizienz in den Fabriken dadurch um 20 Prozent steigen, während an vielen Standorten der Wechsel vom Verbrenner zum Elektroantrieb vollzogen wird.

Mercedes profitiert von aktuellen Daten