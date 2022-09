Handelsblatt-Tagung Asia Business Insights 2022 „Kooperation ohne riskante Abhängigkeit“: Deutsche Unternehmen bewerten ihr China-Engagement neu

Düsseldorf Deutsche Unternehmen überprüfen ihr Engagement in China und rüsten sich damit für eine mögliche Abschottung des Landes und die wachsenden geopolitischen Risiken. „In der Wirtschaft gibt es derzeit eine riesige Neubewertung der Chinastrategien“, beobachtet Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

„Den Firmen wird klar, dass China seine Hinwendung zum Westen beendet hat und nun nach eigenen Regeln verfährt.“ Als Reaktion darauf würden die ersten Unternehmen bereits alternative Standorte für Neuinvestitionen in anderen asiatischen Ländern prüfen, sagte Niedermark am Mittwoch auf der Handelsblatt-Tagung „Asia Business Insights 2022“.

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung sahen die langjährige Fokussierung auf China kritisch. In einer Umfrage gaben 77 Prozent von ihnen an, dass sie den Chinaanteil der deutschen Wirtschaft für zu hoch halten. Die Mehrheit sieht viel größeres Potenzial für die Unternehmen in Ländern wie Indien und Indonesien.

Doch die Trennung von China ist schwierig – und nicht wenige Experten warnen vor einer Flucht aus dem Land. Die Firmen wissen um die Risiken, die sich aus dem Kurs der Regierung in Peking ergeben: Chinas Unternehmen sind längst nicht mehr die „Werkbank der Welt“, sie sollen technologisch wie innovativ so stark werden, dass sich das Land selbst versorgen kann. Auf ausländische Firmen will China mittelfristig nicht mehr angewiesen sein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dazu kommen die zunehmenden Einschränkungen, was freie Meinungsäußerung und drastische Schritte zur Bekämpfung von Corona mit harten Lockdowns betrifft. Hohe Investitionen in China drohen so zum Klumpenrisiko für westliche Unternehmen zu werden. Doch die Firmen stecken in einem Dilemma: Für sie ist der chinesische Markt mit seiner schieren Größe und den Wachstumsaussichten viel zu attraktiv, als dass man ihn aufgeben könnte. Deswegen investieren sie weiter in dem Land. Das zeigt sich am Beispiel des BASF-Konzerns und an dessen milliardenschwerem Bau eines neuen Verbundstandorts im Süden Chinas.

BASF sieht nicht nur in China ein höheres Investitionsrisiko

BASF-Vorstand Markus Kamieth ist erst vor ein paar Tagen aus China zurückgekehrt. Das Land wird 2030 gut die Hälfte der gesamten weltweiten Chemieproduktion auf sich vereinen. Darauf will BASF nicht verzichten. „Diese Risiken haben sicherlich zugenommen“, sagte Kamieth auf der „Asia Business Insights 2022“. „Aber das gilt auch für Europa. Wir sehen überall einen Anstieg des Investitionsrisikos.“

Den neuen riesigen Verbundstandort hätte BASF an einem anderen Standort in Asien nicht gebaut, denn die großen Mengen an Chemikalien und Kunststoffen sind ausschließlich für China bestimmt. Lokale Produktion für lokale Kunden, heißt die Devise. Die Anlagen lässt BASF von Chinesen bauen, es soll der erste komplett mit erneuerbarer Energie betriebene Verbund weltweit werden.

Den Abfluss von Know-how an die chinesische Konkurrenz fürchtet BASF nicht. „Was wir dort produzieren, können chinesische Konkurrenten im Grunde bereits ebenso leisten“, erläutert er. „Wir werden mit unserem Verbund aber kostengünstiger und nachhaltiger sein.“ Für einen westlichen Chiphersteller stelle sich die Frage nach dem Wissenstransfer sicher anders.

Statt sich von China abzuwenden, sollten Wirtschaft und Politik zusehen, wie man das wachsende Wissen und die Innovationen aus dem Land auch nach Deutschland bringen kann. (Foto: Uta Wagner für Handelsblatt) Nadine Godehardt

BASF sieht laut Kamieth genug Wege, wie eine „ideologisch erzwungene Blockbildung in der Welt“ und eine Eskalation des Konflikts mit China vermieden werden kann. Der Manager warnt davor, jetzt die Brücken in das Land abzureißen.

„Wir sollten akzeptieren, dass China global eine wichtige Rolle bei der technologischen Entwicklung und beim Klimaschutz einnehmen kann“, sagte er. Die Maßgabe müsse lauten: „Kooperation ohne eine zu riskante Abhängigkeit“.

Zur Neubewertung der Chinaengagements gehört auch die Erkenntnis, dass Firmen aus dem Land vielfach bereits auf Augenhöhe mit deutschen Konkurrenten agieren. „China wird in Drittmärkten und auch auf dem Heimatmarkt unser größter Wettbewerber“, erwartet BDI-Hauptgeschäftsführer Niedermark. Europas Wirtschaft müsse deswegen gestärkt werden.

„Wir werden China nicht vom Weg abbringen oder schwächen“, sagt BASF-Vorstand Kamieth. „Wir können aber dafür sorgen, dass Europas Wirtschaft wo immer möglich im Wettbewerb mit China bestehen kann.“ Japanische Unternehmen haben schon frühzeitig auf ein mögliches Klumpenrisiko in China reagiert. Firmen wie der Autohersteller Toyota verteilen ihr Geschäft gleichmäßig über die Welt – anders, als es etwa VW, BMW und Daimler mit ihrem hohen Chinaanteil tun.

Dennoch bleibe Asien der Motor des Lieferkettensystems in vielen Märkten, erwartet David Liao, Co-Chef der HSBC-Bank in Asien. Es sei schwierig und gefährlich, dies zu ändern, weil die Kostenvorteile einfach zu groß seien. Für Liao ist deswegen klar: „Es ist nicht die Zeit, sich aus Asien zurückzuziehen, es die Zeit, den Dialog zu stärken.“

Mehr: Bundesregierung stößt Kurswechsel in der Chinapolitik an