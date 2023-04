Handelsblatt-Tagung Chemie-Industrie fürchtet Abwanderung der Produktion

Führende Chemiemanager sehen den Standort Europa in Gefahr – nicht nur wegen der hohen Energiekosten. Es drohe eine Kettenreaktion mit dem Verlust von Innovationskraft.

Die BASF-Vorständin lobt auf der Handelsblatt Tagung Chemie die Energieförderpolitik der USA. (Foto: Willi Nothers für Euroforum) Melanie Maas-Brunner

Düsseldorf Evonik-Chef Christian Kullmann wird derzeit stark umworben: von Politikern, die Investitionen des Essener Chemiekonzerns in ihr Land holen wollen. „Das erlebe ich in den USA, das erlebe ich in Asien. Nur in Europa erlebe ich das nicht“, sagt er. Hier drohe die Industrie an einem gefährlichen Mix aus Überregulierung, Bürokratie und hohen Energiekosten zu ersticken. Ihn wundere es nicht, wenn Chemieunternehmen dem Lockruf in die USA folgen.

Kullmann war auf der Handelsblatt-Jahrestagung Chemie am Dienstag nicht der einzige Topmanager, der vor der Abwanderung der Produktion aus Europa warnte. Dabei steckt die Chemie, wie Kullmann sagt, mitten in einer „industriellen Revolution“. Sie sei der Schlüssel für die grüne Transformation der gesamten Wirtschaft, die Nachfrage nach nachhaltiger Chemie weltweit riesig.