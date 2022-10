 Handelsblatt-Tagung Dekarbonisierung: Industrie will Klimaschutz auch in der Energiekrise vorantreiben

Die hohen Energiekosten bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Zurück zu fossilen Brennstoffen also? Die Industrie macht klar, dass dies nicht die Lösung sein kann.

Die Deutschlandchefin des US-Herstellers Dow wünscht sich mehr Kooperationen von Firmen beim grünen Umbau.

(Foto: Marc-André Hergenröder) Katja Wodjereck

Düsseldorf Die globale Erwärmung wird häufig als die womöglich größte Krise der Menschheit bezeichnet. Dennoch scheint das Thema angesichts der kurzfristigen Gefahren für den Wohlstand in Europa zuletzt in den Hintergrund gerückt zu sein. Statt des Wechsels zu klimaneutralen Produktionsverfahren steht nach dem Krieg in der Ukraine und der Unterbrechung russischer Gaslieferungen die sichere Versorgung mit fossilen Energieträgern weit oben auf den To-do-Listen von Politik und Unternehmen.

Doch die Situation ist komplexer, als sie scheint, vermittelten die Unternehmen auf der Handelsblatt-Jahrestagung „Dekarbonisierung in der Industrie“ am Donnerstag. „Wir wollen bis spätestens 2040 unsere komplette Lieferkette CO2-frei machen“, sagte etwa Klemens Haselsteiner, derzeit Vorstandsmitglied beim Baukonzern Strabag, der als Mitglied der Eigentümerfamilie im kommenden Jahr auf den Vorstandsvorsitz wechseln soll.