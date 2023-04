 Hannover Messe 2023: SAP, Bosch und Siemens wollen die Industrie vernetzen

Scholz will Verarbeitung von Rohstoffen in Herkunftsländern fördern Bundeskanzler Olaf Scholz will Rohstoffpartnerschaften mit Ländern wie Indonesien ausbauen, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. "Derzeit importieren wir viele (Rohstoffe) aus China. Und das, obwohl die seltene Erde, der Kupfer oder der Nickel oft gar nicht dort aus der Erde geholt werden", sagte Scholz am Sonntagabend zur Eröffnung der Industrie-Messe in Hannover laut Redemanuskript. Die Rohstoffe kämen oft aus Staaten wie Indonesien, Chile oder Namibia. Diese Länder würden aber zu wenig von ihrem Reichtum an Rohstoffen profitieren, sagte er in Anspielung auf die häufige Verarbeitung etwa von Metallen in China und anschließende Exporte von dort.

