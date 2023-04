Hannover Messe Tablet ersetzt den Servicetechniker – So revolutioniert KI die Industrie

Hannover Das Tablet, das Hewlett Packard Enterprise (HPE) auf seinem Stand auf der Hannover Messe platziert hat, hilft dem Benutzer, einen Roboter zu bedienen – und kann einen Servicetechniker ersetzen. HPE und das Heidelberger Start-up Aleph Alpha demonstrieren am Montag auf der Messe einen Assistenten, der über Künstliche Intelligenz (KI) mit natürlicher Sprache und Bildern mit dem Fabrikpersonal kommuniziert.

Dabei geht es um Fragen rund um Installation, Wartung und Betriebssicherheit des Roboters. Der KI-Assistent agiert wie ein Servicetechniker, der das Fabrikpersonal dabei unterstützt, sehr komplexe Aufgaben zu lösen.

„Da das Fabrikpersonal so keine Handbücher von teilweise mehreren Tausend Seiten lesen muss, werden Prozesse beschleunigt“, erklärt HPE-Deutschlandchef Marc Fischer. „Und im Notfall kann der KI-Assistent den Mitarbeiter dabei anleiten, Produktionsabläufe zu stoppen.“

Die KI-basierte Anwendung trage so maßgeblich auch zur Arbeitssicherheit bei, erklärt Fischer. Zudem halte der KI-Assistent zu seinen Antworten auch immer die passenden Quellen aus den Handbüchern parat. Aleph Alpha hat auf einem Supercomputer von HPE seit 2019 die Künstliche Intelligenz entwickelt, die im Wettbewerb zu den KI-Projekten von US-Firmen wie OpenAI und Google steht.

Vor allem das sprachbasierte KI-Programm ChatGPT von OpenAI hat in den vergangenen Monaten für großes Aufsehen gesorgt. Der Chatbot nutzt Künstliche Intelligenz, um menschliche Sprache zu verstehen, und erzeugt schon in vielen Fällen auch sprachlich überzeugende Antworten.

Auch auf der Hannover Messe ist das Thema KI beherrschend. Industrieunternehmen hoffen, mithilfe von KI ihre Prozesse sicherer, flexibler und effizienter zu machen.

Industriemanager messen KI große Bedeutung bei

„ChatGPT bedeutet auch für die Industrie einen revolutionären Schritt“, sagt Michael May, der in der Siemens-Forschung das Technologiefeld Datenanalytik und Künstliche Intelligenz leitet, dem Handelsblatt. Ein Servicetechniker werde sich künftig ganz einfach mit einer Maschine unterhalten können – und die KI könne zum Beispiel helfen, Programme für die Steuerung zu schreiben.

Die Handbücher beispielsweise von Simatic, einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) von Siemens, hätten 12.000 Seiten. Diese müssten von niemandem mehr durchgewälzt werden, wenn KI-Chatbots zum Einsatz kommen.

Mit seiner Meinung ist May nicht allein. Laut einer globalen Umfrage unter 1800 Industriemanagern halten neun von zehn befragten Unternehmen KI in der Produktion für unabdingbar. Knapp zwei Drittel der Manager erwarten durch KI-basierte Anwendungen vor allem eine Steigerung der Produktionseffizienz.

Der Einsatz der Technologien lohnt sich laut der Umfrage von der Boston Consulting Group auch finanziell: Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen, konnten die Produktionskosten in den Einsatzbereichen dadurch um durchschnittlich 14 Prozent senken. In Deutschland haben bereits drei Viertel der befragten produzierenden Industrieunternehmen KI in mindestens einem Anwendungsfall vollständig ausgerollt – übertroffen wird der Anteil nur knapp in Indien und China.

KI werde schneller in die industrielle Praxis einziehen, als viele erwarten, prognostiziert May. Den Modellen müsse allerdings noch „das Halluzinieren“ – also das Erfinden von Fakten – abgewöhnt werden, und sie müssten zum Beispiel für die Anwendung im Siemens-Kosmos noch mit Siemens- und kundenspezifischem Wissen gefüttert werden. Das werde aber eher Monate als Jahre dauern. „Wir sind dran an solchen Anwendungen.“ In Mays Team bei Siemens arbeiten einige Hundert KI-Experten in der Forschung, bei dem Konzern insgesamt über 1400 Mitarbeiter.

Künstliche Intelligenz werde auf absehbare Zeit aber immer nur ein Hilfsassistent sein, sagt May. „Wir sollten uns darauf konzentrieren, Systeme zu bauen, welche die Intelligenz des Menschen verstärken, und nicht solche, die voll autonom sind.“

Sprachmodelle wie ChatGPT könnten vor allem im industriellen Metaverse eine große Hilfe sein. „Der Nutzer kann damit Dialoge führen und recherchieren.“ Das könne dabei helfen, Fehler zu finden und Prozesse zu optimieren. Auch die Simulation und die Designentwicklung könnten schon bald vom Einsatz Künstlicher Intelligenz profitieren.

Industrie spart schon jetzt mit KI Millionensummen

Bei Schneider Electric habe man sich vor anderthalb Jahren dazu entschieden, die Rolle eines Chief AI Officers zu besetzen, der sich grundsätzlich mit allen konzerninternen Themen zur KI befasst, erklärt Peter Weckesser, Chief Digital Officer des Unternehmens. Bei Schneider Electric werden Produkte mit KI-basierter Software hergestellt, um Prozessabläufe zu optimieren – aber auch, um Algorithmen für die Einsparung von Energie zu optimieren. „Zum anderen nutzen wir KI auch intern – etwa für die Optimierung und das Monitoring unserer Lieferketten oder für unsere Customer Center“, so Weckesser.

In diesem Jahr spart das Unternehmen durch den Einsatz von KI einen dreistelligen Millionenbetrag ein. „Allein die Kundenanfragen, die automatisch von der KI beantwortet werden könnten, bieten enormes Einsparungspotenzial“, so Weckesser.

Schneider Electric hat schon jetzt einen hohen Bedarf an Mitarbeitenden, die mit KI-basierter Technologie arbeiten können. „Zu diesem Zweck bieten wir KI-Upskilling-Programme für unsere Mitarbeiter an – denn jeder wird damit irgendwann in Berührung kommen“, prognostiziert der Digitalexperte des Unternehmens.

„Viele hatten schon bei der Entwicklung der Robotik vor einigen Jahren Angst, dass Arbeitsplätze durch KI verloren gehen. Das Gegenteil hat stattgefunden – KI schafft Arbeitsplätze und hilft gleichzeitig noch gegen den Fachkräftemangel“, so Weckesser.

Fero Labs, ein junges Hightech-Unternehmen mit Standorten in Düsseldorf und New York, bietet Softwarelösungen beim Einsatz von „Machine Learning“ in der Stahl-, Chemie- und Zement-Industrie. Die KI-basierte Anwendung sorgt dafür, dass Emissionen im Produktionsprozess gesenkt und Kosten bei gleichbleibender Qualität reduziert werden.

Zum Kundenkreis von Fero Labs zählen internationale Konzerne wie Henkel, Volvo Trucks, Gerdau, Evonik oder Covestro.

„Das Programm rechnet mit Algorithmen aus, unter welchen Parametern produziert werden muss, um beispielsweise eine bestimmte Elastizität, Zugfestigkeit, oder Streckgrenze für den Stahl zu garantieren, noch während er flüssig ist“, erklärt Tim Eschert, Geschäftsführer von Fero Labs. Dabei sammelt die Anwendung Daten aus den vergangenen sechs Monaten – und prüft, welche Parameter zur gewünschten Beschaffenheit führen.

Ein besonderes Merkmal: „Unsere Modelle, die wir in der industriellen Produktion einsetzen, sagen zusätzlich zu ihrer Analyse, ob sie sich damit sicher sind und wie sie darauf kommen“, erklärt Eschert. Die Belege seien etwa Zahlen oder statistische Zusammenhänge. „White Box Machine Learning bedeutet, das Modell trifft eine Aussage und kommuniziert auch noch den Raum der Unsicherheit drumherum.“

Aus Ingenieuren müssen Digital-Ingenieure werden

Früh auf die Integration Künstlicher Intelligenz setzte auch Artiminds. Das Karlsruher Unternehmen entwickelt eine Software, mit der der Einsatz von Robotern geplant und diese programmiert werden können. „Wenn der Roboter fühlen oder sehen soll wie ein Mensch, sind die Anforderungen hoch“, sagt Mitgründer Sven Schmidt-Rohr.

Mithilfe der Software können die Roboter, wenn sie zum Beispiel etwas schleifen oder unregelmäßig geformte Gegenstände ergreifen, selbst entscheiden, wie stark sie beschleunigen oder wie fest sie zugreifen. Das System lerne ständig dazu und optimiere sich im laufenden Betrieb, so Schmidt-Rohr.

Hinzu kommen nun auch KI-Sprachmodelle wie etwa ChatGPT. „Mit Deep Learning haben wir eine industrielle Grundlage gelegt, an die wir nun andocken können“, sagt Schmidt-Rohr. Das System könne dann zum Beispiel besser entscheiden, welchen Schritt es zuerst unternimmt.

Zudem könne mithilfe der Modelle die Programmierung der Roboter noch einmal deutlich vereinfacht werden, weil ein Dialog möglich werde.

„Dann kann ich zum Beispiel sagen, dass ich etwas schleifen möchte. Die Rückfrage könnte dann sein, um welches Material es sich handelt.“ Eine solche Programmierung per Dialog könne schon in ein bis zwei Jahren möglich sein.

Der verstärkte Einsatz Künstlicher Intelligenz wird nach Einschätzung Schmidt-Rohrs in den nächsten Jahren in Deutschland dringend notwendig sein. „Der sich abzeichnende Ingenieurmangel ist eine Katastrophe für den Standort.“ Vor allem Mittelständler müssten sich den neuen Technologien stärker öffnen. „In der Industrie fehlt die Offenheit und die Risikobereitschaft, Innovationen schnell auszuprobieren.“ Notwendig sei ein Mentalitätswandel. „Aus Ingenieuren müssen Digital-Ingenieure werden.“

Siemens und Microsoft verkünden Kooperation

Doch das Thema Künstliche Intelligenz in der Industrie wird kein Konzern allein dominieren können. Und so formieren sich neue Bündnisse. Siemens und Microsoft beispielsweise verkündeten zur Hannover Messe eine Kooperation. Die beiden Konzerne verknüpfen die Siemens-Software-Teamcenter für das sogenannte Produkt Lifecycle Management (PLM) mit Microsofts Kommunikationsplattform Teams und den Sprachmodellen von Azure OpenAI Service.

„Leistungsstarke, fortschrittliche Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einer der wichtigsten Technologien für die digitale Transformation“, sagte Siemens-Vorstand Cedrik Neike.

Konkret soll die Kooperation in den Fabriken zum Beispiel so aussehen: Mit einer Teamcenter-App für Microsoft Teams sollen Experten in Entwicklung, Produktion und Service Probleme schneller gemeinsam lösen. Über mobile Geräte können sie mögliche Design- oder Qualitätsprobleme mit natürlicher Sprache dokumentieren und melden.

Über Azure OpenAI Service kann die App diese informellen Sprachdaten dann analysieren, daraus automatisch einen zusammenfassenden Bericht erstellen und ihn dann innerhalb von Teamcenter an die Experten aus Design, Entwicklung oder Fertigung weiterleiten.

Digitale Assistenten sollen zudem künftig helfen, Softwarecodes für die Fabrikautomatisierung zu erstellen und zu verbessern. Im Betrieb sollen dann Fehler schneller erkannt werden. Dazu analysieren Microsoft Azure Machine Learning und Siemens‘ Industrial Edge von Kameras aufgenommene Bilder und Videos.

„Die Integration von KI in Technologieplattformen wird einen tiefgreifenden Wandel unserer Arbeitsweisen und Betriebsabläufe in Unternehmen bewirken“, sagte Microsoft-Manager Scott Guthrie. Gemeinsam erschließe man die Stärken der KI für Industrieunternehmen und ermögliche es ihnen, „Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Silos zu überwinden und inklusiver zusammenzuarbeiten, um kundenzentrierte Innovationen zu beschleunigen“.

