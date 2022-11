Harald Kröger Ex-Topmanager von Bosch und Mercedes heuert bei KI-Start-up an

Stuttgart Der frühere Bosch-Topmanager Harald Kröger taucht wieder in seinem Stuttgarter Revier auf. Ab dem 1. Januar wird er Aufsichtsrat des US-Start-ups Sima.ai, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zudem soll der 55-Jährige als President Automotive einen Standort in der Landeshauptstadt aufbauen und für die Kalifornier zum Türöffner in der deutschen Autoindustrie werden.

Der Wirtschaftsingenieur und Stanford-Absolvent mischt damit künftig wieder an einer Stelle mit, die besonders für die Zulieferer neuralgisch ist. Sima.ai ist hierzulande noch wenig bekannt, befasst sich aber mit neuen Chips für Künstliche Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und dem Training sogenannter neuronaler Netze.

„Das Unternehmen hat überlegene Chips und Software fertig entwickelt, geht jetzt in Serie und kann der Gamechanger auch für die Autozulieferer werden“, sagt Kröger. Der beim weltgrößten Auftragsfertiger TSMC in Taiwan produzierte KI-Chip beherrsche jedes neuronale Netz und KI-Framework und lasse sich damit auch in jede Elektronik- und Sensorumgebung einfügen, sagt Kröger. „Das ist genau das, was die Autoindustrie im Moment braucht.“

Das US-Unternehmen mit einer Bewertung von derzeit rund einer Milliarde Dollar wurde 2018 von Krishna Rangasayee in San José gegründet und beschäftigt inzwischen 150 Spezialisten. Die KI-Chip-Plattform ist auch in der Robotik, bei Drohnen und Anwendungen der Gesundheitsbranche einsetzbar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die sogenannte Edge-Lösung soll in der Lage sein, beispielsweise Autos sicherer und komfortabler zu steuern – direkt im Fahrzeug, unabhängig von Datenströmen über die Cloud.

Dell und Fidelity sind bei Sima.ai investiert

Die Kalifornier haben gerade eine weitere Finanzierungsrunde hinter sich. Geldgeber sind unter anderem Fidelity Investments, Amplify Partners oder Dell Technologies Capital.

Die Technologie von Sima.ai kann tatsächlich vor allem für die Autozulieferer wichtig werden. Denn es tobt derzeit ein gnadenloses Wettrennen um die digitale Vormachtstellung in künftigen Roboterautos. Mercedes und BMW setzen bei autonomen Fahrfunktionen auf die US-Riesen Nvidia oder Qualcomm mit engen Kooperationen.

Ist die Kombination von deutschen Premiumherstellern und US-Techkonzernen in der Soft- und Hardwareentwicklung schneller und besser, schwinden die Chancen der großen Autozulieferer Bosch, Continental und ZF, ihre angestammte starke Position in der Industrie auch in der digitalen Zukunft des Autos zu behalten.

Unter besonders hohem Druck steht dabei der Bosch-Konzern, der eine enge Kooperation mit Volkswagen eingegangen ist. „Wir haben als Kunden vor allem die großen Zulieferer im Blick“, erklärt Kröger.

>> Lesen Sie auch: Verteilungskampf in der Autobranche – Zulieferer fordern Kostenbeteiligung von Autobauern

„Sima.ai sind nicht die Einzigen, die sich im Silicon Valley an leistungsfähigeren KI-Chips versuchen“, gibt Autoprofessor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) zu bedenken. Dass Kröger hier einsteige, sei aber ein starkes Signal an die Branche.

Über 25 Jahre Erfahrung bei Mercedes und Bosch

Der Ex-Bosch-Manager kennt die gesamte Industrie bestens: Der gebürtige Münsteraner war über 20 Jahre im Daimler-Konzern, der heute Mercedes-Benz heißt. Für den Premiumhersteller saß er im Aufsichtsrat von Tesla, als die Schwaben noch an dem Elektropionier beteiligt waren. Bei Bosch baute Kröger die digitale Entwicklungseinheit Cross-Domain Computing Solutions mit 17.000 Beschäftigten auf. Außerdem trieb er den Ausbau des Halbleitergeschäfts mit voran.

Nachdem aber Stefan Hartung zu Jahresbeginn an die Bosch-Spitze gerückt war, verließ Kröger den Stiftungskonzern nach nur fünf Jahren. Er wurde Aufsichtsrat beim US-Elektroautobauer Rivian. Jetzt will er doch noch einmal in der Branche für Furore sorgen. Nach Informationen aus Beraterkreisen war Kröger auch für die Chefposten von ZF, Mahle und Knorr-Bremse im Gespräch.

Kröger findet seine jetzige Aufgabe allerdings viel spannender, weil die Technologie der Amerikaner den Durchbruch Künstlicher Intelligenz im Auto ermöglichen soll. Der Manager verspricht dabei Dinge, die auch Bosch interessieren müssen: „Der Chip ermöglicht den Einsatz der Künstlichen Intelligenz bei Fahrassistenzsystemen auf einem ganz neuen Level“, sagt er.

Die Daten aus Kameras oder Lidar könnten mit der zehnfachen Geschwindigkeit konventioneller KI-Chips verarbeitet werden, wirbt Kröger. Es gebe auch Anwendungen, die hundertfach beschleunigt sind, und das bei deutlich reduziertem Stromverbrauch. Damit ergebe sich in Zukunft bei Elektroautos mit hochwertigen Assistenzsystemen auch eine deutlich spürbare Erhöhung der Reichweite.

Kröger wird künftig wieder häufig auf seine Ex-Kollegen treffen. „Das Verhältnis ist nach wie vor sehr gut und absolut entspannt“, sagt er.

Mehr: Ex-Daimler-Manager Harald Kröger verlässt Bosch