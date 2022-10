Harter Wettbewerb Tesla senkt Preise in China – Markt für Elektroautos verliert an Schwung

Elon Musk wird seine Ziele in China verfehlen. Denn die Nachfrage im wichtigsten Elektroauto der Markt schwächelt. Nun sollen die Tesla-Modelle günstiger werden.

Die Nachfrage im wichtigsten Elektroautomarkt der Welt schwächelt. (Foto: Reuters) Tesla in China

Schanghai Tesla hat in China angesichts schwächerer Nachfrage am Automarkt den Einstiegspreis für das Model 3 um bis zu neun Prozent gesenkt. Den ersten Preisnachlass dieses Jahres veröffentlichte der weltweit führende US-Elektroautobauer am Montag auf seiner China-Website. Tesla-Chef Elon Musk hatte vergangene Woche erklärte, in China und Europa sei „eine Art Rezession“ im Gange.

Das Ziel einer Absatzsteigerung um 50 Prozent werde Tesla in diesem Jahr knapp verfehlen. Die China Merchants Bank International (CMBI) erklärte, Teslas Zugeständnis beim Preis sei ein Zeichen für steigenden Wettbewerbsdruck unter E-Autoherstellern, da die Verkäufe am Automarkt insgesamt bis 2023 voraussichtlich sänken.

„Die Preissenkungen unterstreichen den möglichen Preiskrieg, auf den wir seit August hingewiesen haben“, sagte Shi Ji, Analyst bei CMBI. Analysten warnen vor einem wachsenden Überangebot an Autos in China, wo sich der Zuwachs bei Autoverkäufen im September verlangsamte und auch die Verkäufe von Elektrofahrzeugen nicht mehr so rasant stiegen. CMBI prognostiziert für den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge im kommenden Jahr eine Abschwächung des Wachstums unter 50 Prozent. Der Trend zu höheren Preisen, mit denen die Hersteller auf steigende Rohstoffkosten reagierten, kehrt sich derzeit um. Tesla erklärte, der niedrigere Preis spiegele gesunkene Kosten wider. Denn die Kapazitätsauslastung im Tesla-Werk Shanghai habe sich verbessert, und die zuvor durch den Corona-Lockdown gestörte Lieferkette habe sich stabilisiert. Tesla ist derzeit nach BYD Motor und SAIC-GM-Wuling der drittgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen in China und der einzige ausländische Anbieter in der von der China Passenger Car Association veröffentlichten Top-15-Liste. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Tesla stürmt an die Spitze, Hyundai rückt auf – die zehn beliebtesten Elektroautos 2022