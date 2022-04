Hauptversammlung „Die Klimabilanz enttäuscht“: Investoren rügen Mercedes für schlechte CO2-Werte

München Die Anteilseigner von Mercedes-Benz sind hin- und hergerissen. Einerseits jubeln sie über einen Rekordgewinn von zuletzt 23,4 Milliarden Euro. „Der Stern strahlt wieder“, lobt etwa Janne Werning, Leiter ESG Capital Markets bei Union Investment. „Das Management erntet jetzt die Früchte seiner Arbeit“, assistiert Ingo Speich, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment. „Die Marge und der Cashflow steigen, die Produkte sind begehrt.“

Andererseits achten große institutionelle Investoren längst nicht mehr nur auf die reinen Finanzergebnisse. Sie analysieren vielmehr ebenso akribisch, wie ökologisch, sozial und ethisch die Unternehmen agieren, denen sie ihr Kapital geben. Und in puncto Nachhaltigkeit sehen die Aktionäre bei Mercedes noch viel Luft nach oben, wie sie im Zuge der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns am Freitag deutlich machten.

„Die Klimabilanz enttäuscht“, kritisiert ESG-Experte Werning. Tatsächlich konnte Mercedes lediglich in Europa die Vorgaben zum Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen bei seinen Fahrzeugen ohne Probleme einhalten. In China und den USA hat die Marke mit dem Stern dagegen die Flottenverbrauchsziele aus eigener Kraft verfehlt und musste Verschmutzungsrechte erwerben, um Strafzahlungen zu vermeiden.

„Das darf nicht zum Dauerzustand werden, sonst kostet es nicht nur viel Geld, sondern auch Glaubwürdigkeit und Reputation in den wichtigsten Märkten der Welt“, kritisiert Werning. Noch deutlicher wird Deka-Manager Speich: „Die hohe Nachfrage nach PS-Boliden darf für Mercedes nicht im Imagedesaster enden.“ Als Luxusmarke könne sich der Konzern künftig einen Lapsus wie die Überschreitung der Flottenverbräuche in Übersee und Fernost „nicht erlauben“.

Neue Elektromodelle für niedrigeren Flottenverbrauch

Mercedes-Chef Ola Källenius gelobt Besserung. „Der Krieg in der Ukraine und seine wirtschaftlichen Folgen machen erneut deutlich: Wir müssen die Abhängigkeit von fossilen Energien auf Dauer reduzieren.“ Der Dax-Konzerns strebt an, binnen zwei Jahrzehnten völlig klimaneutral zu werden. „Bis 2030 wollen wir die Hälfte des Weges erreicht haben. Dieses Jahr werden wir dabei weiter vorankommen.“

2021 sei der Absatz reiner Elektroautos bei den Schwaben bereits um 90 Prozent gestiegen. „2022 soll er um mehr als 100 Prozent wachsen“, betont Källenius. Der Schwede will nun auch in den USA und China mit dem EQS SUV und später dem EQE SUV mehr und mehr Elektromodelle einführen. Somit soll auch dort der Flottenverbrauch kontinuierlich sinken.

Das klingt gut. Allerdings startet der Dax-Konzern seine Stromoffensive von einer sehr niedrigen Absprunghöhe. Im vergangenen Jahr hat Mercedes weltweit lediglich 99.000 vollelektrische Pkw und Kleintransporter verkauft. Das entspricht einem Anteil von 4,1 Prozent am Gesamtabsatz des Unternehmens. Oder anders ausgedrückt: Mercedes generiert nach wie vor mehr als 95 Prozent seiner Erlöse mit Verbrennern.

Diese Fahrzeuge werden infolge der Luxusstrategie des Konzerns zudem verstärkt mit besonders leistungsstarken Motoren bestückt. Dieser Ansatz ist wohl kalkuliert. Schließlich versprechen Fabrikate wie die G-Klasse oder der Maybach GLS, die weit mehr als zehn Liter Sprit auf hundert Kilometer schlucken, deutlich höhere Deckungsbeiträge als verbrauchsärmere Kompaktwagen.

„Mercedes muss den Spagat zwischen der Produktion von aus der Zeit gefallenen Autos, wie zum Beispiel der G-Klasse, auf der einen Seite und der Elektrowelt auf der anderen Seite leisten“, fordert Deka-Experte Speich. Wettbewerber wie Tesla würden zeigen, dass sich steigende Margen auch mit Massenmodellen realisieren lassen. Eine Abschaffung von Kleinwagen lehnt Speich ab. Dafür müsste Mercedes erst einmal seine „viel zu hohe Fixkostenbasis“ weiter senken.

„Große Elektroautos sind Ressourcenverschwender“

Der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre begrüßt zwar, dass der Stuttgarter Autobauer bis Ende der Dekade im besten Fall nur noch vollelektrische Neuwagen verkaufen möchte. Aber beim Modellportfolio gebe es „erheblichen Verbesserungsbedarf“, sagt Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Mitglied im Vorstand des Dachverbands der Kritischen Aktionäre.

Große Elektro-Fabrikate wie der EQS SUV mit einem Leergewicht von 2,62 Tonnen seien alles andere als ökologisch. „Sie sind das Gegenteil von Nachhaltigkeit, sie sind Ressourcenverschwender“, kritisiert Hilgenberg. Je höher die Leistung und das Gewicht eines Autos, desto höher ist auch der Energieverbrauch. Das gelte bei Elektroautos ebenso wie bei Verbrennern. „Natürlich ist auch nicht jedes E-Auto ein Ökomobil“, konstatieren die Kritischen Aktionäre in einem Gegenantrag.

Mercedes sollte sich aus Sicht des Verbands nicht länger am „ressourcenintensiven Wettlauf um die höchste Reichweite“ beteiligen, sondern die Entwicklung von kleinen, leichten und damit energieeffizienten Fahrzeugen intensivieren. Die Kritischen Aktionäre verweigern dem achtköpfigen Vorstand um Ola Källenius aber wegen einem ganz anderen Thema die Entlastung: dem aus ihrer Sicht übertriebenem Einsatz von Kurzarbeit.

„In einigen Werken wie Bremen wird zwischen Vollzeit- und Kurzarbeit hin- und her gewechselt, wie es gerade passt“, kritisiert der Verband. Dass Mercedes derzeit so profitabel ist, liege nicht zuletzt daran, dass der Konzern das Instrument der steuerfinanzierten Kurzarbeit für seine Zwecke „ausnutzt“. Das Unternehmen betont dagegen: „Kurzarbeitergeld hatte nur einen sehr geringen Einfluss auf das Konzernergebnis in 2021.“

