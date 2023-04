Heizungen Aufholjagd bei Wärmepumpen: Bosch baut neues Werk in Polen

Der Bosch-Konzern investiert eine Milliarde Euro in Thermotechnik, ein Viertel davon in Polen. Auch an den übrigen Standorten baut Bosch die Entwicklung und Produktion aus.

Bosch investiert eine Milliarde Euro in die Entwicklung und Produktion von Wärmepumpen. (Foto: dpa) Wärmepumpe in der Testkammer

Stuttgart Bosch investiert bis 2028 eine Milliarde Euro in Thermotechnik, ein Viertel davon in ein neues Wärmepumpen-Werk im polnischen Dobromierz. Die Kleinstadt nahe der deutschen Grenze liegt in einer Wirtschaftszone mit finanziellen Anreizen für die Ansiedlung von Produktionsstätten. Die Produktion im neuen Werk soll 2025 beginnen, teilte der Stiftungskonzern mit.

Boschs Vizechef Christian Fischer sagte dazu: „Die Wärmepumpen-Technologie ist eine europäische Erfolgsgeschichte, die wir fortschreiben wollen.“ Fischer ist in der Unternehmensführung unter anderem für die Thermotechnik zuständig. Er hatte im Gespräch mit dem Handelsblatt bereits angekündigt, stärker in das Geschäft mit Wärmepumpen zu investieren.

Die restlichen drei Viertel des Geldes will Bosch in sein europäisches Standort-Netzwerk investieren. Dazu gehören neben den deutschen Standorten Eibelshausen und Wernau auch Tranas in Schweden und Aveiro in Portugal. Zudem ist Bosch an einem Joint Venture mit Electra Industries in Israel beteiligt, das reversible Wärmepumpen entwickelt, die heizen und kühlen können.