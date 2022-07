 Hitzewelle: Niedriger Rheinpegel gefährdet Geschäfte der Industrie

Auf dem Rhein transportieren Schiffe nur noch wenig Ladung. Chemie- und Industriefirmen wollen auf Bahn- und Lkw-Kapazitäten umstellen, doch die sind knapp.

Frachtschiffe passieren bei Bendorf am Rhein eine Sandbank. (Foto: dpa) Niedrigwasser im Rhein

Düsseldorf Die Hitzewelle hat erste Folgen für die Gütertransporte auf dem Rhein. Dessen Pegelstände sind in den vergangenen Tagen gesunken. In Köln hat der Fluss aktuell nur noch einen Wasserstand von 1,15 Metern. Frachter können derzeit nur noch mit stark reduzierter Ladung fahren.

Der Rhein ist wichtig für den Transport von Rohstoffen und Produkten an die Firmen. Das gilt für die deutsche Chemieindustrie, die am Rhein liegt, per Schiff mit Rohstoffen beliefert wird und eigene Produkte transportiert. Der Rhein ist aber ein ebenso bedeutender Transportweg für Kohle, Benzin und Heizöl für Unternehmen bis hinein ins Ruhrgebiet.

Nach Angaben der Wasserstraßenverwaltung WSV können die Frachter teilweise nur noch die Hälfte der üblichen Ladung tragen. Im Detail hängt das vom Weg ab. Schiffe, die von Koblenz Richtung Norden fahren, sind besonders betroffen. Der Rhein ist in Höhe des Ortes Kaub ohnehin schon niedrig, aktuell liegt der Pegel bei 70 Zentimetern.