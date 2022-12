Hochtechnologie Profitabler als Porsche: Technikkonzern Carl Zeiss ist auf Rekordkurs

Stuttgart Carl Zeiss eilt von Rekordjahr zu Rekordjahr. Der 176 Jahre alte Optik- und Technologiekonzern aus Oberkochen spürt zwar die globalen Lieferkettenprobleme. Aber nur wenige Unternehmen dürften die derzeitigen Krisen auf der Welt aktuell so gut wegstecken und gleichzeitig so stark expandieren wie Carl Zeiss.

Der Umsatz des Stiftungsunternehmens stieg im Geschäftsjahr 2021/22 (30. September) um 16 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro und damit erstmals über acht Milliarden Euro. „Der Erfolg zeigt, dass wir mit unserer auf Megatrends wie Digitalisierung ausgerichteten Strategie auf dem richtigen Weg sind“, sagte Vorstandschef Karl Lamprecht.

Das operative Konzernergebnis kletterte um 109 Millionen auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Die Rendite von knapp 20 Prozent ist für einen Industriekonzern außergewöhnlich und übertrifft damit den Renditekönig Porsche. 2021 hatte der Sportwagenhersteller eine operative Umsatzrendite von 16 Prozent geschafft.

Alles sieht danach aus, als ob die Rekordfahrt des schwäbischen Technologiekonzerns weitergeht. Denn Lamprecht berichtet von einem um 19 Prozent gestiegenen Auftragseingang auf 10,7 Milliarden Euro. Für dieses Geschäftsjahr erwartet er „weiter flottes Wachstum“ und eine Rendite von rund 15 Prozent. Präziser wollte sich der Manager wegen der unsicheren Weltlage und Lieferengpässen insbesondere bei Halbleitern nicht äußern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Größter Treiber des Wachstums ist das Geschäft mit Halbleitern: Ohne die Zeiss-Optik als Schlüsselkomponente würde es die neueste Chipgeneration in Geräten wie dem Apple iPhone oder MacBook nicht geben. Tatsächlich beherrscht nur Zeiss mit seinen Partnern ASML und Laserspezialist Trumpf die sogenannte EUV-Technik. Mithilfe des Einsatzes von extrem ultraviolettem Licht haben die Firmen einen wahren Technologiesprung in der weltweiten Chipproduktion gemacht.

Der Vorstandschef von Carl Zeiss erwartet „weiter flottes Wachstum“. (Foto: AP) Karl Lamprecht

Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz der Halbleitersparte von Carl Zeiss um ein Fünftel auf 2,7 Milliarden Euro. Die Firma will ihre Vorreiterposition noch ausbauen: „Wir denken immer ein Jahrzehnt voraus“, sagt Lamprecht. In Oberkochen wird bereits an der nächsten Generation mit der Bezeichnung „High-NA-EUV“ getüftelt, und es werden bereits Fertigungsanlagen gebaut.

>> Lesen Sie auch: USA locken Chipriesen TSMC ins Land – und lösen in Taiwan Existenzängste aus

Für den künftigen Erfolg betreibt Carl Zeiss einen enormen Aufwand. Rund 13 Prozent vom Umsatz geben die Schwaben für Forschung und Entwicklung aus. Auch das ist ein in der verarbeitenden Industrie selten erreichter Wert.

In der industriellen Messtechnik und der Mikroskopie stiegen die Erlöse um 15 Prozent auf zwei Milliarden Euro. Hier profitierte Zeiss von der Umstellung auf alternative Antriebe der Autobauer und von einem guten Geschäft mit Mikroskopen für Forschung und Wissenschaft.

Carl zeigt‘s 20 Prozent Rendite macht Carl Zeiss annähernd. Der Wert ergibt sich, wenn man das operative Konzernergebnis ins Verhältnis zum Umsatz setzt.

Im November gewann Zeiss zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren den vom Bundespräsidenten verliehenen Deutschen Zukunftspreis, diesmal für ein Mikroskop, mit dem man zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum etwa Malariaerreger bei ihrer Zellteilung beobachten kann.

„Mit unserer Technologie wird die Pharmaindustrie viel zielgenauer neue Medikamente entwickeln können“, ist Lamprecht überzeugt. Die börsennotierte Sparte Medizintechnik konnte den Umsatz um 15 Prozent auf 2,2 Milliarden erhöhen und der Bereich Brillen- und Ferngläser um 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Zeiss entwickelt sich zu einem Jobmotor. Die Anzahl der Mitarbeitenden nahm um zehn Prozent auf 38.770 zu.

Mehr: Wirtschaft investiert wieder mehr in Innovationen – eine Branche aber bleibt im Rückstand