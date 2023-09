IAA Scholz verspricht Schub beim Bau von Elektro-Ladestationen

VW-China-Vorstand Brandstätter: Chinesische Startups dürften durch Preiskampf in Schwierigkeiten geraten

Mit der Arbeit an seinen Kosten habe Volkswagen seine Wettbewerbsfähigkeit in China deutlich gestärkt, sagte Volkswagen-China-Vorstand Ralf Brandstätter in einem am Dienstag veröffentlichten Interview, das Reuters auf der IAA Mobility in München führte. In den vom US-Elektroautobauer Tesla angezettelten Preiskampf werde man weiterhin nicht einsteigen. „Rentabilität hat für uns höchste Priorität. Wir werden deshalb auch nicht um jeden Preis Elektro-Fahrzeuge in den Markt drücken“, sagte der China-Chef. Dank seiner Stärke bei Autos mit Verbrennermotoren könne der Konzern die Transformation stemmen. "In den ersten sechs Monaten haben wir unseren Marktanteil in diesem Segment auf über 20 Prozent ausgebaut. Das erlaubt uns auch in dieser sehr wettbewerbsintensiven Phase massiv in die Zukunft zu investieren und uns auf den nächsten großen Technologiesprung vorzubereiten.“



Brandstätter geht davon aus, dass viele chinesischen Startups durch den Preiskampf in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten dürften. Die teils sehr hohen Ergebniseinbußen von bis zu 90 Prozent führten dazu, dass einigen Startups die Luft ausgehen werde. „In diesem extremen Marktumfeld bedeutet mehr Volumen auch mehr Verluste," sagte er mit Blick auf die ambitionierten Wachstumsziele chinesischer Hersteller. „Ich rechne damit, dass der Elektro-Markt sich weiter konsolidieren wird. In der Konsequenz werden auch weitere Partnerschaften entstehen."