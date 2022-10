Ifa-Autogipfel „Wir laufen in Richtung Rezession“ – Automobilindustrie stellt sich auf sinkende Nachfrage ein

Nürtingen Die Automobilindustrie stellt sich auf eine zurückgehende Nachfrage ein. „Wir laufen tatsächlich in Richtung Rezession“, sagte Thomas Schäfer, Vorstandschef der Marke Volkswagen Pkw, am Donnerstag auf dem Ifa-Autogipfel in Nürtingen bei Stuttgart. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sprach auf der Veranstaltung von „besonderen Herausforderungen“ für die Fahrzeugbranche.

Nach der Coronapause kann das Institut für Automobilwirtschaft (Ifa) seinen Branchengipfel wieder regulär ausrichten. Die Veranstaltung gilt als eines der wichtigsten Treffen der Automobilwirtschaft in Deutschland. Das Institut aus Württemberg hat sich besonders auf Forschungsarbeiten konzentriert, die das Verhältnis zwischen Herstellern und Autohändlern untersuchen.

VW-Markenchef Schäfer sprach auf dem Gipfel von „einem starken Wind, der uns im nächsten Jahr entgegenwehen wird“. Derzeit profitiere Volkswagen noch von einem Auftragsstau, der sich in den vergangenen zwei Jahren durch Coronapandemie und den anhaltenden Chipmangel aufgebaut hat. Die Versorgungslage bei Chips habe sich immer noch nicht stabilisiert, Volkswagen müsse weiter mit Lieferausfällen leben: „Eine bedenkliche Situation“, sagte Schäfer.

Mit dem Ukrainekrieg und der daraus folgenden Energiekrise steht die Autobranche vor den nächsten Problemen. „Nicht überall, aber in einigen Märkten gehen die Bestelleingänge bereits zurück“, betonte der Volkswagen-Manager. Unter den Kunden sei eine Kaufzurückhaltung spürbar.

Schäfer warnte zugleich vor einer zu starken Abgrenzung von China, wo der VW-Konzern etwa 40 Prozent seiner Fahrzeuge verkauft. Die aktuelle weltwirtschaftliche Politik, wie sie etwa von den USA betrieben wird, nannte er „bedenklich“. Geschäfte mit der Volksrepublik müssten partnerschaftlich ablaufen. „Im Moment sind wir stark von China abhängig“, ergänzte der VW-Markenchef.

VDA-Präsidentin setzt Politik unter Druck

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen will Volkswagen seine Transformation mit Elektromobilität und Digitalisierung fortsetzen. „Wir stehen längst nicht mehr am Anfang, sondern sind mittendrin“, betonte Schäfer. Eine Umkehr sei nicht mehr möglich. Bis zum Jahr 2030 werde die Marke Volkswagen in Europa bei rein batteriegetriebenen E-Autos einen Verkaufsanteil von etwa 70 Prozent erreichen.

Die Marke VW arbeite auch weiter an elektrischen Kleinwagen, die voraussichtlich ab 2025 verkauft werden sollen. Die dafür notwendige Kostenreduktion wolle Volkswagen bei den Batterien erreichen, die bislang noch etwa 40 Prozent des Kaufpreises eines E-Autos ausmachen. Der VW-Konzern hatte bislang immer davon gesprochen, dass die neuen elektrischen Kleinwagen weniger als 25.000 Euro kosten sollen.

VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte: „Jede Krise macht den Handlungsdruck stärker.“ Sie appellierte an die Politik, den Unternehmen aus der Automobilindustrie jetzt zu helfen. Die Absicherung der Energieversorgung zu tragbaren Preisen sei „dringend geboten“, so die Verbandschefin.

Unternehmen etwa aus dem Zulieferbereich stünden an der „Wegscheide, ob sie weiterhin in Deutschland bleiben“. Eine VDA-Umfrage habe ergeben, dass bereits 20 Prozent des Mittelstands die Investitionen ins Ausland verlagerten. Nötig sei ein zügiger Ausbau der erneuerbaren Energieträger. Synthetische Kraftstoffe würden dafür sorgen, dass auch Fahrzeuge aus dem Bestand sauber und umweltgerecht unterwegs seien.

Seat-Chef warnt vor zu viel Pessimismus

Vor zunehmenden Problemen für die Autobranche warnte Ifa-Direktor Stefan Reindl. „Wir werden bald mit spürbaren Absatzproblemen zu kämpfen haben“, erklärte der Professor. Das sei für die Branche „keine komfortable Situation“.

Schon vor der Corona- und Halbleiterkrise habe es in der deutschen Automobilindustrie Strukturschwächen gegeben, die von den neuen Problemen aufgedeckt würden. Ein hohes Maß an Flexibilität in der gesamten Branche sei angesichts der derzeitigen Situation unverzichtbar.

Auch bei der spanischen Volkswagen-Tochter Seat ist die Kaufzurückhaltung stärker spürbar. „Die Realität sieht man in den Auftragseingängen“, sagte Seat-Vorstandvorsitzender Wayne Griffiths auf dem Branchentreffen. Der aktuelle Auftragsbestand reiche aber noch problemlos für die nächsten sechs Monate. „Der Gesamtmarkt wird zurückgehen. Darauf muss man sich als Hersteller einstellen“, sagte Griffiths weiter.

Der Seat-Chef warnte davor, die aktuelle Lage zu pessimistisch zu sehen. „Die Stimmung ist schlechter als die Auftragslage“, sagte Griffiths. Das gelte insbesondere für Deutschland. In der Seat-Heimat Spanien sei die Stimmung hingegen deutlich besser.

Eine Krise habe auch ihre positiven Seiten, weil sie zu Veränderungen zwinge. Seat sei durch die Krise dazu gezwungen worden, die Gewinnschwelle in der Produktion zu senken. Damit sei die spanische Volkswagen-Tochter auch bei einem deutlich geringeren Fertigungsvolumen profitabel. „So werden wir auch diese Krise meistern“, ergänzte der Seat-Chef.

Ähnlich äußerte sich BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota auf dem Branchentreffen. „Wir sind fest entschlossen, gestärkt aus der aktuellen Krise herauszukommen“, sagte er. Der bayerische Autohersteller sehe vor allem die Chancen, die sich auch in einer Krise böten. „Bei BMW ist viel in Bewegung.“

China werde auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Der Münchener Konzern investiere aber zusätzlich in anderen Regionen der Welt. Deshalb habe BMW in dieser Woche angekündigt, weitere 1,7 Milliarden Dollar in sein US-Werk in Spartanburg (Bundesstaat South Carolina) zu investieren. Das reduziere Abhängigkeiten von anderen Regionen. In Spartanburg werden vor allem SUV produziert; die Fabrik ist das weltweit größte BMW-Werk.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer von Stellantis für Europa, sieht wie in andere Branchen auch einen wachsenden Mangel an qualifiziertem Personal auf die Autohersteller zukommen. Die Autoindustrie müsse darauf reagieren. „Wir müssen Arbeitsplätze anbieten, die nachhaltig sind“, sagte der Stellantis-Manager.

