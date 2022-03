Ilham Kadri Die Chemie-Visionärin spaltet Solvay auf

Die gebürtige Marokkanerin ist eine der wenigen weiblichen CEOs in Europas Chemie. Die Solvay-Chefin trennt den belgischen Konzern nun in zwei Teile.

Die promovierte Chemikerin führt den belgischen Konzern seit 2019. (Foto: imago images/Belga) Solvay-Chefin Ilham Kadri

Düsseldorf Für diesen Satz wird Ilham Kadri bei ihren überwiegend männlichen Branchenkollegen sehr geschätzt: „Die Chemie ist die Mutter aller Industrien“, sagt die Vorstandschefin von Solvay. Soll heißen: Ohne die Chemie als Stofflieferant geht nichts beim grünen Wandel der Wirtschaft – und wenn der gelingen soll, muss sich zuallererst die Chemie selbst ändern.

Bei Solvay, mit einem Umsatz von zehn Milliarden Euro einer der größten Spezialchemiehersteller Europas, treibt die gebürtige Marokkanerin diesen Wandel kräftig voran: Sie richtet den belgischen Konzern voll auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft aus, also der stofflichen Wiederverwertung von Chemie und Kunststoffen.

Vor einschneidenden Veränderungen scheut die 53-Jährige nicht zurück. Am Dienstagmorgen verkündete sie die Aufspaltung von Solvay in zwei separate börsennotierte Unternehmen. Sie reagiert damit auf die unterschiedlichen Geschäftsmodelle innerhalb des Konzerns – und will damit noch deutlicher machen, wofür der Chemiekonzern in Zukunft stehen will.