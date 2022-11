Impfstoffhersteller Biontech baut Krebsforschung mit Impfstoffmilliarden weiter aus

Frankfurt Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech nutzt die Finanzkraft aus dem nach wie vor starken Geschäft mit Covid-Vakzinen zum weiteren Ausbau seiner Krebs- und Impfstoff-Forschung. Das machen die am Montag vorgelegten Quartalszahlen deutlich. Biontech wird danach 2022 zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbuchen. Der Gewinn dürfte aber immer noch höher ausfallen als bisher erwartet.

Eine mögliche Zulassung des Vakzins in China könnte den Spielraum beim Ausbau der Forschung noch zusätzlich stärken. Die Hoffnungen erhielten jüngst neue Nahrung, nachdem die Führung in Peking anlässlich des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz das Vakzin für ausländische Personen im Land zuließ. Zu einer möglichen generellen Zulassung in China machte Biontech im Quartalsbericht allerdings keine Angaben.

Im Onkologiebereich hat das Unternehmen unterdessen allein in den vergangenen Wochen drei neue Produktkandidaten in klinische Studien gebracht. Dazu gehören zwei neue mRNA-Produkte gegen Lungenkrebs und andere Tumore sowie ein Antikörper, den Biontech in Kooperation mit der dänischen Firma Genmab gegen verschiedene Krebsarten testen will.

Biontech forscht an mehr Krebswirkstoffen als Bayer oder Merck

Insgesamt umfasst das Krebsforschungsprogramm des Mainzer Biotech-Unternehmens damit inzwischen 19 potenzielle Wirkstoffe, die in 24 klinischen Studien geprüft werden. Die Onkologie-Pipeline von Biontech ist damit inzwischen deutlich umfangreicher als die etablierter Pharmakonzerne wie Bayer, Boehringer und Merck.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Onkologie-Projekte von Biontech befinden sich allerdings fast durchweg noch in relativ frühen Testphasen. Sie müssen ihre Wirksamkeit noch in größeren Studien belegen. Für immerhin fünf der Projekte laufen allerdings bereits sogenannte Phase-2-Studien, die in näherer Zukunft eine grundlegende Bestätigung (proof of concept) für die Ansätze bringen könnten.

Im Bereich Infektionskrankheiten hat Biontech jüngst außerhalb der Covid-Aktivitäten eine große Phase-3-Studie mit einem mRNA-basierten Grippeimpfstoff gestartet, den das Unternehmen zusammen mit dem Kooperationspartner Pfizer entwickelt. Vier weitere Impfstoffkandidaten sollen noch im vierten Quartal oder in den ersten Monaten 2023 in die klinischen Tests gehen. Dazu gehören Vakzine gegen Herpes, Gürtelrose, Tuberkulose und Malaria.

>> Lesen Sie dazu: Impfstoffumsätze dürften sinken – Was bleibt für die Konzerne vom Coronaboom?

Für seine an Omikron angepassten Impfstoffe präsentierte Biontech kürzlich erste klinische Daten aus einer größeren Studie. Das bivalente Vakzin, das Elemente sowohl des Originalvirus als auch der Omikron-Variante BA.4/5 enthält, erzeugte danach drei- bis vierfach höhere Antikörper-Konzentrationen gegen Omikron als eine Auffrischimpfung mit dem Originalimpfstoff.

Von seinen beiden bivalenten, an Omikron angepassten Impfstoffen hat das Unternehmen bisher rund 300 Millionen Dosen ausgeliefert. Die Impfstoffe wurden bereits im September zugelassen, noch bevor größere klinische Daten vorlagen. Insgesamt geht Biontech davon aus, dass man zusammen mit Pfizer im laufenden Jahr weltweit 2,1 Milliarden Covid-Impfstoffdosen ausliefern kann.

Firmenchef Ugur Sahin will neues Kapitel aufschlagen

Die Erfahrungen bei der schnellen Anpassung des Covid-Impfstoffs werde man bei der Entwicklung von anderen Produktkandidaten und in anderen Krankheitsbereichen nutzen, kündigte Firmenchef Ugur Sahin am Montag an.

„Wir sind weiterhin entschlossen, die Gesundheit von Menschen weltweit zu verbessern.“ (Foto: imago images/photothek) Biontech-Chef Ugur Sahin

Damit rücke das nächste Kapitel in der Entwicklung von Biontech in greifbare Nähe. „Wir sind weiterhin entschlossen, die Gesundheit von Menschen weltweit zu verbessern, indem wir Immuntherapien entwickeln, die das volle Potenzial des Immunsystems nutzen, um Krebs, Infektionskrankheiten und andere schwere Erkrankungen zu bekämpfen“, sagte Sahin.

Unterdessen wird das Covid-Geschäft auch im laufenden Jahr noch sehr hohe, wenn auch leicht rückläufige Erträge liefern, wie die Zahlen für das dritte Quartal bestätigen. Der Umsatz von Biontech ging in diesem Zeitraum zwar deutlich von 6,1 Milliarden im Vorjahr auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Gleichzeitig hat das Mainzer Unternehmen seine Prognose für 2022 tendenziell angehoben, ähnlich wie zuvor bereits US-Partner Pfizer.

Aus dem Covid-Geschäft werden nunmehr Erlöse von 16 bis 17 Milliarden Euro erwartet, während Biontech bisher eine Spanne von 13 bis 17 Milliarden Euro für 2022 genannt hatte. Das Unternehmen profitiert dabei von höheren Auslieferungen, höheren Preisen und einem positiven Währungseffekt.

Pandemie als Booster 17 Milliarden Euro Umsatz erwartet Biontech aus dem Geschäft mit Corona-Mitteln.

Alles in allem dürfte der Biotech-Aufsteiger im Gesamtjahr damit auf einen Nettogewinn von um die neun Milliarden Euro zusteuern, nach 10,3 Milliarden im Vorjahr. Analysten unterstellen laut Bloomberg bisher im Schnitt einen Umsatz von rund 16 Milliarden Euro und einen Reingewinn von etwa 8,4 Milliarden Euro.

Ein großer Teil der Biontech-Umsätze resultiert aus Ertragsanteilen, die das Mainzer Unternehmen aus der Partnerschaft mit Pfizer erhält. Während der US-Konzern den Löwenanteil der Umsätze mit dem Covid-Impfstoff Comirnaty erhält, teilen sich die beiden Unternehmen den Bruttogewinn. In den ersten neun Monaten 2022 stammten daher nur 2,3 Milliarden Euro Umsatz aus direkten Impfstoffverkäufen von Biontech in den eigenen Vertriebsgebieten Deutschland und der Türkei. Der Rest entfiel auf Ertragsanteile und Vorproduktlieferungen an Pfizer.

Mehr: Geschäft mit Covid-Impfstoffen entwickelt sich für Pfizer besser als erwartet