In eigener Sache Handelsblatt-Journalisten mit europäischem Medienpreis ausgezeichnet

Siegfried Hofmann und Maike Telgheder wurden für ihre Berichterstattung über Pharma-, Biotech- und Medizinthemen mit dem European Mediscience Award geehrt.

Die beiden Handelsblatt-Journalisten nahmen den Preis in London entgegen. v.l.n.r. Moderatorin Nina Hossain, Rozi Morris, von Instinctif Partners, Maike Telgheder, Handelsblatt, Siegfried Hofmann, Handelsblatt, Nooman Haque, Silicon Valley Bank. Maike Telgheder (3.v.links) und Siegfried Hofmann (2.v.rechts)

London Das Handelsblatt-Pharmateam ist mit einem Europäischen Medienpreis ausgezeichnet worden. Siegfried Hofmann und Maike Telgheder wurden im Rahmen des diesjährigen European Mediscience Award als „Media-Commentators of the Year“ ausgezeichnet. Der am vergangenen Donnerstag in London verliehene Preis würdigt die fundierte Berichterstattung der beiden Handelsblatt-Redakteure über die Pharma- und Biotechbranche sowie Medizinthemen.

Der European Mediscience Award zeichnet seit 20 Jahren jährlich Unternehmen und Persönlichkeiten der europäischen Life Science- und Biotechbranche für ihre Leistungen aus. Technologische Innovationen, Managementleistungen aber auch erfolgreiche Kommunikation, Investments und Transaktionen sowie journalistische Berichterstattung werden gewürdigt. Im vergangenen Jahr etwa wurde das Mainzer Biotechunternehmen Biontech für seinen mRNA-Impfstoff mit gleich zwei Auszeichnungen geehrt – für die Technologie und den innovativen Durchbruch im Kampf gegen Covid 19.

Für den Medienpreis nominiert waren neben Siegfried Hofmann und Maike Telgheder fünf weitere Journalisten beziehungsweise Medienteams, darunter auch das Health Team der britischen Financial Times. Siegfried Hofmann berichtet seit mehr als zwei Jahrzehnten über die Pharma-, Biotech- und Chemiebranche. Maike Telgheder ist seit 2008 Mitglied im Pharma- und Gesundheitsteam des Handelsblatts. Zuvor berichtete sie unter anderem über die Konsumgüterbranche. Bereits 2019 waren die beiden Handelsblatt-Redakteure für den Medienpreis des European Mediscience Award nominiert. Damals siegte das Pharmateam von Bloomberg. Der Award wird von dem britischen Eventunternehmen Ford Sinclar veranstaltet und von verschiedenen Banken, Finanzierungsgesellschaften und Kommunikationsberatungen gesponsert. In der zwölfköpfigen Jury sind Branchenexperten aus diesen Unternehmen sowie aus der Pharma- und Biotechbranche vertreten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Zu den diesjährigen Gewinnern, die auf der Galaveranstaltung mit mehr als 500 Gästen geehrt wurden, gehören unter anderem die Pharmakonzerne Astra Zeneca und Hikma Pharmaceuticals. Aus der Biotechszene wurden die britischen Unternehmen Oxford Biomedica, Bitbio und Oxford Nanopore ausgezeichnet. Ebenso der Medikamentenentwickler Calliditas Therapeutics aus Schweden sowie das auf die Analyse medizinischer Daten spezialisierte US-Unternehmen Spectral MD Holdings aus den USA. Aus der Investorenszene wurde Antoine Papiernik, Chef des europäischen Wagniskaptalgeber Sofinnova Partners geehrt. CEO des Jahres wurde Lisa Anson vom britischen Krebsspezialisten Redx Pharma. Mehr: Durchbruch oder Scheininnovation? So steht es um die neue Alzheimer-Therapie