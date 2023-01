Indischer Milliardär Indischer Milliardär Gautam Adani verschafft sich mit Aktienplatzierung Luft

Mumbai Dem ins Visier des US-Leerverkäufers Hindenburg geratenem indische Multi-Milliardär Gautam Adani ist es gelungen, Aktien bei institutionellen Anlegern zu platzieren. Am letzten Verkaufstag der 2,5 Milliarden Dollar schweren Transaktion wurden aktuellen Börsendaten vom Dienstag zufolge sämtliche Aktien gezeichnet.

Über das Wochenende und bis Montag führte Adanis Firma ausführliche Gespräche mit Investmentbankern und institutionellen Anlegern, um Zeichnungsanträge zu erhalten, wie zwei Insider mit direkter Kenntnis der Gespräche berichteten. Der Aktienverkauf musste zu mindestens 90 Prozent gezeichnet sein, um umgesetzt werden zu können.

Ein erfolgloser Aktienverkauf wäre ein herber Rückschlag für den Konzern gewesen. Dieser hatte in den letzten Tagen immer wieder erklärt, dass die Investoren an seiner Seite stünden und das Aktienangebot zustande kommen werde. Nach dem Vorwurf der Marktmanipulation durch den US-Leerverkäufer Hindenburg Research haben die Firmen des indischen Konglomerats Adani Group insgesamt 65 Milliarden Dollar an Wert verloren. Adani selbst ist auf der „Forbes“-Liste der Super-Reichen von Platz drei auf Platz acht gerutscht.

Adani hat die Betrugsvorwürfe wiederholt zurückgewiesen und einem Medienbericht zufolge eine Untersuchung der Bilanzen durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer in Aussicht gestellt. Eine erfolgreiche Umsetzung der 2,5 Milliarden Dollar schweren Aktienplatzierung wird von Investoren als Vertrauensbeweis gewertet. „Institutionen scheinen die Gelegenheit zu nutzen, um in großen Mengen außerhalb des offenen Marktes zu kaufen“, sagte Dipan Mehta, Gründungsdirektor der Investmentgesellschaft Elixir Equities. Die Nachfrage von Kleinanlegern blieb dagegen verhalten, wie aus Börsendaten hervorging.

