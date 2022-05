Industrie Absagen aus China, Russland und Indien: Hannover Messe eröffnet mit deutlich weniger Ausstellern

Erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie ist die weltgrößte Industrieschau wieder für Besucher geöffnet. Doch die Zahl der Aussteller hat sich halbiert.

Zum ersten Mal seit der Pandemie findet die Messe wieder in Präsenz statt. (Foto: IMAGO/Future Image) Stand von Siemens

Hannover, Düsseldorf Es sind fast schon ungewohnte Szenen, die sich am Montagmorgen vor den Hallen der Deutschen Messe in Hannover abspielen: Dicht gedrängt stehen dort Besucher und Aussteller an zahlreichen Ticketständen, um auf der größten Industrieschau der Welt Einlass zu erhalten.

Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie, dass die Hannover Messe wieder als Präsenzveranstaltung stattfindet. Hatten zuletzt Lockdown-Maßnahmen und Hygieneregeln die Veranstalter auf ein digitales Format ausweichen lassen, rechnet die Deutsche Messe in diesem Jahr wieder mit Zehntausenden Besuchern aus aller Welt.

Einzig die Zahl der Aussteller deutet noch darauf hin, dass die Pandemie in anderen Weltregionen weiter anhält. Waren es sonst rund 5000 Aussteller, die ihre Produkte in Hannover präsentierten, sind es zum Messejubiläum des 75-jährigen Bestehens mit lediglich 2500 Ausstellern etwa die Hälfte aus früheren Jahren.