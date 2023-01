Industrie-Automatisierung Trotz globalen Einbruchs – Investoren setzen auf deutsche Robotik

Deutschland hat im Bereich Robotik viel Expertise und vielversprechende Gründungen. Besonders ausländische Risikokapitalgeber haben die deutschen Robotik-Start-ups für sich entdeckt.

Jens Riegger und Patrick Heimburger haben ehrgeizige Pläne – in spätestens vier Jahren wollen sie 10.000 Industrieroboter verkaufen. (Foto: PR) Start-up Fruitcore Robotics

München, Düsseldorf International sind die Investitionen zuletzt eingebrochen, doch die deutschen Robotik-Start-ups bleiben beliebt. Im vergangenen Jahr flossen 617 Millionen Dollar in deutsche Unternehmen. Das sind zwar gut fünf Prozent weniger als im Vorjahr – im Vergleich steht die deutsche Technologiebranche damit aber gut da.

Weltweit brach die Summe der Finanzierungen um 42 Prozent auf rund 8,5 Milliarden Dollar ein. In den USA wurde nur noch halb so viel Geld in die Robotik investiert, in Großbritannien betrug das Minus 81 Prozent, wie eine Auswertung der Venture-Cap-Firma Picus zeigt.

Für die unterschiedliche Entwicklung gibt es gute Gründe: Wegen des Arbeitskräftemangels und Problemen in der Lieferkette werden Roboter in Deutschland stärker nachgefragt. Nach einer Umfrage des Start-ups Fruitcore plant fast die Hälfte der deutschen Mittelständler, einen Roboter zu erwerben. 14 Prozent nutzen bereits einen.