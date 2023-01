Industrie Autozulieferer Autoneum kauft Dämmungs-Spezialist Borgers

Das Traditionsunternehmen produziert Verkleidungen, Dämpfungen und Isolationen und zählt Volkswagen zu seinen größten Kunden. Autoneum übernimmt nun die Automotive-Sparte.

VW ist der wichtigste Großkunde für den Autozulieferer Borgers, der Dämmungen herstellt. (Foto: IMAGO/Kirchner-Media) Produktion bei Volkswagen

Zürich Der Schweizer Autozulieferer Autoneum übernimmt für 117 Millionen Euro von der deutschen Firma Borgers deren Automotive-Geschäft. Finanziert werden soll der Kauf des Anbieters von textile Schallisolierungen, Dämmungen und Verkleidungen für Autos vorerst mittels Krediten, teilte Autoneum am Montag mit.

Langfristig sei zur Refinanzierung eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 100 Millionen Franken geplant. Im Jahr 2021 erzielte Borgers Automotive mit rund 4700 Beschäftigten einen Umsatz von 610 Millionen Euro.

Die Transaktion soll im April abgeschlossen werden. Autoneum erwirbt Borgers Automotive nach eigenen Angaben aus Insolvenz.

Das nordrhein-westfälische Traditionsunternehmen Borgers mit Sitz in Bocholt steckte seit Jahren tief in der Krise. Im Herbst vergangenen Jahres meldete das Unternehmen Insolvenz an. Die Firma zählte VW zu ihren größten Kunden.

Die Maschinenbau-Sparte mit den Töchtern Olbrich und R+S war bereits im Juni für 45 Millionen Dollar (43 Millionen Euro) an die US-amerikanische Matthews International verkauft worden.