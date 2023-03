Industrie Boeing sichert sich Milliarden-Auftrag für Kampfhubschrauber

Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing sichert sich einen Großauftrag. Das Unternehmen mit Sitz in Chicago liefert 184 Kampfhubschrauber für internationale Kunden.

Der Flugzeugbauer Boeing sichert sich einen Großauftrag. (Foto: IMAGO/eventfoto54) Boeing AH-64E Apache

Chicago Boeing hat sich einen milliardenschweren Auftrag für den Bau von 184 Kampfhubschraubern des Typs AH-64E Apache gesichert. Die Maschinen gingen an die US-Armee sowie an internationale Kunden, teilte der US-Konzern am Freitag (Ortszeit) mit. Dazu gehöre erstmals auch Australien. Das Vertragsvolumen belaufe sich zunächst auf rund zwei Milliarden Dollar. Mit künftigen Verträgen könne es auf mehr als 3,8 Milliarden Dollar steigen.

