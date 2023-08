 Industrie: Bosch plant eigene KI für seine Mitarbeiter

Der Industriekonzern setzt stark auf KI. Jetzt kommt ein eigenes Sprachmodell, das ähnlich funktioniert wie ChatGPT. Gegen die Risiken hat Bosch ein KI-Schutzschild entwickelt.

Die Managerin ist für das Investitionsbudget und dessen sinnvoller Verwendung verantwortlich. Tanja Rückert

Düsseldorf Die Mitarbeiter von Bosch sollen bald eine Art ChatGPT für die Arbeit bekommen: „Wir werden spätestens bis zum Jahresende ein eigenes BoschGPT am Start haben und es für alle Mitarbeitenden freischalten“, sagt Bosch-Geschäftsführerin Tanja Rückert dem Handelsblatt.

Gemeint ist ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Sprachmodell, das menschliche Sprache versteht und selbst Text generieren kann. Wie bei dem bekannten Chatbot von OpenAI sollen die Mitarbeiter von Bosch mit BoschGPT so sprechen und schreiben können wie mit einem anderen Menschen. Die Technologie dafür bezieht Bosch vom Heidelberger Start-up Aleph Alpha.

BoschGPT soll auf der Basis aller Informationen in der hauseigenen Datenbank Antworten geben. Bislang ist das Bosch-Wissen in der Datenbank nur über Schlagwörter auffindbar. Um bestimmte Informationen zu finden, müssen Bosch-Mitarbeiter also schon ziemlich genau wissen, wonach sie suchen.

