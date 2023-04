Der Milliardenkonzern, der das Familienunternehmen schluckt, passt vielleicht besser zu Viessmann als gedacht. Carrier ist ein Traditionsunternehmen in den USA und gilt als Pionier der Branche.

Das US-Unternehmen gilt als Begründer der modernen Klimaanlage. Klimaanlagen

Düsseldorf Der Name Carrier Global ist in Deutschland eher in Fachkreisen ein Begriff – mit dem Kauf des hessischen Heizungsspezialisten Viessmann ist es aber plötzlich großes Nachrichtenthema. Dabei ist das vor rund 100 Jahren gegründete US-Unternehmen mit Sitz in Florida weltweit einer der größten Hersteller von Klimaanlagen und Heizsystemen.

Im vergangenen Jahr machte das börsennotierte Carrier Global einen Gesamtumsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar in 160 Ländern. Weltweit beschäftigt Carrier 52.000 Mitarbeiter. „Die Übernahme von Viessmann Climate Solutions ist eine bahnbrechende Chance“, sagte David Gitlin, Chairman und CEO von Carrier, am Dienstag zu dem Milliarden-Deal.

Durch den Kauf besiegelt Carrier gleichzeitig den Ausstieg aus dem Traditionsgeschäft mit Brandschutz und Sicherheit. Darunter fallen unter anderem Produktion und Verkauf von Feuermeldern, Co-Warngeräten oder Sprenklersystemen. Das Segment machte bislang fast 20 Prozent des operativen Gewinns aus. Im vergangenen Jahr verdiente Carrier insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar. 541 Millionen Dollar steuerte „Fire & Security“ bei.

