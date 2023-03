Industrie Chemiekonzerne rechnen mit Gewinnrückgang – Covestro streicht Dividende

Die deutschen Chemiehersteller können die hohen Kosten kaum noch über Preiserhöhungen weitergeben. Evonik erwartet frühestens im zweiten Halbjahr Besserung.

Der operative Gewinn des Konzerns ist 2022 eingebrochen. (Foto: Covestro) Produktion von Covestro in Dormagen

Düsseldorf Die deutsche Chemiebranche hat einen schwierigen Jahresstart erwischt und blickt skeptisch auf die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten. Das zeigt sich in den am Donnerstag vorgelegten Prognosen des Kunststoffherstellers Covestro und des Spezialchemiekonzerns Evonik.

Beide Unternehmen erwarten für 2023 einen Gewinnrückgang. Bei Covestro wird das Ergebnis voraussichtlich unter dem ohnehin schon schwachen Wert vom vergangenen Jahr liegen. 2022 sank der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) um nahezu 50 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

Darin spiegeln sich die massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten und die konjunkturellen Probleme im zweiten Halbjahr wider. Über weite Strecken des Jahres gelang es Covestro zwar, die Belastungen über Preiserhöhungen zu mindern; das führt zu einem Umsatzanstieg von 13 Prozent auf 18 Milliarden Euro.

Covestro-Aktie liegt nach Dividendenstreichung deutlich im Minus