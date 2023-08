Industrie E-Autohersteller BYD kauft China-Geschäft des US-Zulieferers Jabil Circuit

Jabil plant mit dem eingenommenen Kapital weitere Aktienrückkäufe. BYD hofft mit dem Deal auf die Erweiterung des Geschäfts mit Smartphone-Komponenten.

Der chinesische Elektroautohersteller möchte seine Elektroniktochter weiterentwickeln. (Foto: AP) Produktpräsentation von BYD

Bangalore Der chinesische Elektroautohersteller BYD übernimmt nach eigenen Angaben für rund 2,17 Milliarden Dollar das China-Geschäft von Jabil Circuit. Der Deal werde es dem Leiterplattenhersteller ermöglichen, „unseren aktionärsorientierten Kapitalrahmen zu verbessern, einschließlich zusätzlicher Aktienrückkäufe“, sagte Jabil-Chef Kenny Wilson am Montag. Damit könne Jabil weiter in „Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Gesundheitswesen, KI-Cloud-Rechenzentren und andere Endmärkte“ investieren.

Jabil hatte erst in diesem Monat ein Unternehmen mit Produktionsstätten in Chengdu und Wuxi gegründet. BYD will mit dem Deal seinen Kundenstamm, sein Produktportfolio und das Geschäft mit Smartphone-Komponenten von BYD Electronic (BE) erweitern und „die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und eine langfristige, nachhaltige Entwicklung sicherstellen“, erklärte BYD in einer Börsenmitteilung.

