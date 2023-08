Industrie Neuer Thyssen-Krupp-Chef bringt Jobabbau ins Spiel

Der Industriekonzern kommt vor allem wegen seiner Stahlsparte nicht aus dem Dauertief. Gute Nachrichten gibt es von der Wasserstoff-Tochter des Unternehmens.

Der Industriekonzern sucht weiterhin nach einer Zukunftsoption für seine Stahlsparte. (Foto: dpa) Thyssen-Krupp

Düsseldorf Der neue Thyssen-Krupp-Chef Miguel Lopez will den schwankenden Industriekonzern auf Rendite trimmen und schließt dabei einen Stellenabbau nicht aus. „Wir haben ein zu komplexes Portfolio. Daran arbeiten wir“, sagte der Manager am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Ein neues Performance-Programm solle in den nächsten Wochen festgezurrt werden.

Dies sei notwendig, um die Ziele, die man dem Kapitalmarkt versprochen habe, zu erreichen. Auf die Frage, ob dazu ein zusätzlicher Stellenabbau gehöre, antwortete er: „Diese Fragen, die Sie gerade gestellt haben, die werden wir natürlich analysieren und zu gegebener Zeit auch entsprechend kommentieren.“ Derzeit könne er dazu nichts sagen.