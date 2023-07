Miguel Angel Lopez Borrego will den Ruhrkonzern in die Zukunft führen. Für die Kernsparten Stahl und Rüstung braucht er bald Partner.

Der vor 23 Jahren aus Krupp und Thyssen fusionierte Konzern zählt zu den Sorgenfällen der deutschen Wirtschaft. (Foto: IMAGO/Fotostand) Zentrale von Thyssen-Krupp in Essen

Düsseldorf, Berlin Direkt zum Beginn seiner Amtszeit überraschte Miguel Angel Lopez Borrego seine Führungsmannschaft. Persönlich sollten die wichtigsten 150 Führungskräfte in der Essener Konzernzentrale erscheinen, um den im Juni angetretenen neuen Thyssen-Chef zu erleben. „Selbstbewusst trat er auf – und voller Tatendrang“, berichtet ein langjähriger Manager.

Mit diesem Stil hebt sich Lopez von seiner Vorgängerin Martina Merz ab. Die hatte ihre Führungsriege in den vergangenen Jahren nur noch zu digitalen Treffen zusammengeschaltet. „Da bekam das Führungspersonal Durchhalteparolen zu hören – und wie schlecht die Lage doch eigentlich ist“, sagte der Manager. Mal war die Coronapandemie am weiteren Niedergang des Traditionskonzerns schuld, dann der Krieg in der Ukraine. Letztendlich konnte Thyssen-Krupp seine Prognose nicht erfüllen.

