Industrie Rheinmetall übernimmt spanischen Munitionshersteller

Berlin Die Rüstungsschmiede Rheinmetall übernimmt den spanischen Munitionshersteller Expal Systems S.A. Der Düsseldorfer Konzern teilte am Sonntagabend mit, es sei ein Kaufvertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile geschlossen worden.

Das spanische Unternehmen werde auf einen Wert von 1,2 Milliarden Euro taxiert. „Angesichts des absehbar großen Bedarfs in vielen Ländern will sich Rheinmetall für erwartete Neuausschreibungen zur Munitionsbeschaffung bestmöglich aufstellen“, heißt es in der Mitteilung. Rheinmetall weist darauf hin, dass es in Europa mittlerweile Engpässe bei der Herstellung von Munitionspulver gibt.

Alle Standorte von Expal Systems sollten erhalten bleiben. Das spanische Unternehmen erwarte für das Geschäftsjahr 2022/23 einen Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro. Expal ist eine Tochter von Maxam. Besitzer der spanischen Konzern-Mutter Maxam ist die Private-Equity-Firma Rhone Capital.

