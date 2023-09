Industrie Schott Pharma strebt bei Börsengang eine Bewertung von 4,3 Milliarden Euro an

Der Börsengang des Glasverpackungsherstellers könnte einer der größten in diesem Jahr in Deutschland werden. Der Streubesitz wird bis zu 23 Prozent betragen.

Zu den Kunden der Schott-Tochter gehören etwa Biontech und Moderna. (Foto: SCHOTT Pharma) Produktion von Medikamenten bei Schott Pharma

Frankfurt Der Mainzer Glasverpackungshersteller Schott Pharma erwartet bei seinem für Ende September geplanten Börsengang (IPO) eine Bewertung von 3,7 bis 4,3 Milliarden Euro. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen Aktien in einer Preisspanne von 24,50 Euro bis 28,50 Euro angeboten werden.

Die Papiere stammen komplett aus dem Besitz des Mutterkonzerns Schott, der damit 849 bis 987 Millionen Euro erlöst und Mehrheitseigentümer bleibt. Die Qatar Holding zeichnet ein 200 Millionen Euro schweres Paket und fungiert als so genannter Cornerstone-Investor, der bis zu fünf Prozent der Anteile erwerben will. Nach der Erstnotiz, die für den 28. September geplant ist, sollen sich bis zu 23 Prozent der Aktien in Streubesitz befinden.