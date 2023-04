Industrie Siemens bekommt Großauftrag aus Singapur

Siemens Mobility erhält einen Auftrag über 310 Millionen Euro aus Singapur. Mit der Technik der Zug-Sparte soll ein fahrerloser U-Bahn-Betrieb möglich sein.

(Foto: IMAGO/imagebroker) Siemens Mobility

München Die Zug-Sparte von Siemens rüstet eine U-Bahn-Linie in Singapur mit Signaltechnik und Bahnsteigtüren aus. Der Auftrag der staatlichen Land Transport Authority (LTA) habe einen Wert von 310 Millionen Euro, teilte Siemens Mobility am Montag in München mit.

Die Signal- und Stellwerktechnik soll auf der 50 Kilometer langen „MRT Cross Island Line“ mit 21 Haltestellen einen komplett fahrerlosen Zugbetrieb ermöglichen. Der Ausbau werde in mehreren Schritten erfolgen.

Mit dem Siemens-System „Trainguard“, das die Position jedes Zuges überwacht und die Geschwindigkeit steuert, könnten mehr Züge auf der Strecke fahren, was die Kapazität erhöhe und die Zuverlässigkeit verbessere, erklärte Siemens. Es wird bereits unter anderem auf zwei U-Bahn-Linien in Singapur eingesetzt.

