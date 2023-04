Industrie Siemens will den Anteil der Software- und Digitalgeschäfte langfristig verdoppeln

Vorstandschef Roland Busch sieht erste Erfolge mit der neuen Plattform Xcelerator. Analysten sehen die Risiken aber weniger bei den Kunden als bei Siemens selbst.

Siemens setzt große Hoffnungen auf neue Technologien wie den Digitalen Zwilling und das industrielle Metaverse. (Foto: Siemens) Digitale Fabrik

München Die neue Digitalstrategie von Siemens zeigt erste Wirkung. „Wir haben über die Siemens-Xcelerator-Plattform neue Kunden und zusätzliche Umsätze gerade aus dem Mittelstand gewonnen“, sagte Siemens-Vorstandschef Roland Busch dem Handelsblatt. Das Digitalwachstum solle weiter beschleunigt werden.

Den Anteil von Software und digitalen Dienstleistungen am Gesamtumsatz des Konzerns von zuletzt unter zehn Prozent will Busch so deutlich steigern. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir längerfristig um die 20 Prozent liegen werden.“ Das wären auf heutiger Basis gut 14 Milliarden Euro gemessen am Siemens-Gesamtumsatz von zuletzt 72 Milliarden.

Siemens hatte den Xcelerator im vergangenen Juni vorgestellt. Für Busch ist die neue digitale Plattform ein zentrales Projekt, das den Konzern mit seinem breiten Portfolio an Industrietechnik und Infrastrukturlösungen in die Zukunft führen soll.

Nach dem radikalen Umbau unter Vorgänger Joe Kaeser mit der Abspaltung der margenschwachen Energietechnik will Busch Siemens noch stärker in Richtung eines IT-Konzerns wandeln.