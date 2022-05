Industrie Stahl, Halbleiter, Kunststoff: Die Wirtschaft bunkert aus Angst vor Lieferengpässen

Die Industrie fürchtet Materialmangel und sichert sich in großem Umfang Vorprodukte. Sie heizt die Preise damit noch weiter an – und könnte auf ihren vollen Lagern sitzen bleiben.

Düsseldorf Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung und die Sorge vor Materialmangel treiben die Nachfrage bei Herstellern von industriellen Vorprodukten wie Stahl, Halbleitern und Kunststoff. Zahlreiche Unternehmen aus den entsprechenden Branchen melden Rekordzahlen – denn viele Kunden füllen ihre Lager auf, um trotz drohender Knappheiten liefern zu können.

Der Chef des Stahlhändlers Klöckner & Co. sprach gar von „Panikkäufen“ in den Abnehmerindustrien – und verbuchte eine Verdoppelung des Gewinns. Immobiliendienstleister wie JLL registrieren eine Rekordnachfrage nach Lagerflächen: Mit rund 2,3 Millionen Quadratmetern in Lager- und Logistikimmobilien vermietete JLL mehr Fläche als je zuvor in einem ersten Quartal.

Die Wirtschaft rechnet wegen des Ukrainekriegs mit anhaltenden Problemen in den Lieferketten. „Die verarbeitende Industrie hat volle Auftragsbücher und versucht, sich jedes verfügbare Vorprodukt zu sichern“, sagt Markus Mayer, Chemieexperte der Baader Bank. „Sie will lieferfähig bleiben und fürchtet weitere Preissteigerungen.“

