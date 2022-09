Industrie Tesla will Produktion von Model Y und 3 deutlich hochfahren

Der Konzern peilt rund 40 Prozent mehr als die Analystenprognosen an. Tesla hatte sich in der Vergangenheit schon öfter Ziele gesetzt und diese zurückgenommen.

Tesla hat sich hohe Ziele gesetzt. (Foto: imago images/Xinhua) Ein Tesla Auto in der Herstellung

Tesla will die Produktion seiner meistverkauften Elektrofahrzeuge Model Y und Model 3 im vierten Quartal internen Plänen zufolge deutlich steigern und dieses Wachstum mit dem Hochfahren der Werke Austin und Grünheide bei Berlin bis 2023 fortsetzen. Der US-Konzern wolle im Schlussquartal 2022 fast 495.000 Fahrzeuge der Baureihe Model Y und Model 3 herstellen, hieß es in internen Plänen, die Reuters am Freitag einsehen konnte.

Das wäre rund 40 Prozent mehr als die durchschnittliche Analystenprognose. Tesla würde somit auch das für 2023 prognostizierte Wachstum des globalen Automobilmarktes mit einer Produktionssteigerung von mehr als 50 Prozent um fast das Zehnfache übertreffen.

Tesla hat sich in der Vergangenheit allerdings mehrmals Ziele gesetzt, die es dann zurücknehmen musste. Das Unternehmen wollte sich zu dem Bericht zunächst nicht äußern.

