Industrie Thyssen-Krupp hebt die Prognose an, doch der freie Kapitalfluss geht zurück

Düsseldorf Der Essener Industriekonzern Thyssen-Krupp profitiert von den Rekordpreisen für Stahl. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) auf 792 Millionen Euro, nach einem Verlust von 69 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Einen Großteil davon steuerte die Stahlsparte bei, die ihr Ergebnis von minus 161 Millionen Euro auf plus 495 Millionen Euro deutlich steigern konnte.

Finanzchef Klaus Keysberg erklärte, das Marktumfeld sei wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine „weiterhin herausfordernd“, allerdings hätten die Stahlsparte und der Werkstoffhandel dank der höheren Stahlpreise steigende Erlöse und Margenverbesserungen erzielt. Die höheren Einkaufspreise belasten allerdings auch den freien Kapitalfluss vor Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen, der mit minus 772 Millionen Euro noch unter dem Vorjahreswert lag (minus 750 Millionen Euro).

Für den Thyssen-Krupp-Vorstand ist der freie Cashflow vor M&A eine wichtige Zielgröße, anhand derer sich etwa beurteilen lässt, ob das Unternehmen dividendenfähig ist. Wegen der anhaltenden Restrukturierung mussten sich die Aktionäre des Ruhrkonzerns in den vergangenen Jahren mit mehreren Nullrunden zufriedengeben. Das belastet vor allem den Großaktionär, die Krupp-Stiftung (21 Prozent), die für ihre Fördertätigkeit auf regelmäßige Dividendenzahlungen angewiesen ist.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine sei es schwierig vorherzusehen, wann Thyssen-Krupp wieder eine Dividende zahlen könne, heißt es in einem an die Aktionäre gerichteten Brief, der von Keysberg und Vorstandschefin Martina Merz unterzeichnet wurde. „Aber: Wir lassen nicht locker. Wir gehen an, was in unserer eigenen Hand liegt.“ Das bedeute vorrangig, die Performance der einzelnen Geschäfte zu verbessern und neue Wachstumsperspektiven zu erschließen.

Große Hoffnungen setzt der Konzern dabei auch in das Tochterunternehmen Nucera, das Elektrolyseure für die Herstellung von Wasserstoff produziert. Noch bis einschließlich Juni wolle der Konzern einen Minderheitsanteil des Geschäfts im Rahmen eines IPOs an die Börse bringen, bekräftigte Finanzchef Keysberg in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. „Wir bereiten den IPO wie geplant vor, aber unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen.“

Dekarbonisierung wird teuer

Eine große Belastung hingegen bedeutet die Dekarbonisierung des Stahlgeschäfts, die in den kommenden Jahren mit mehreren Milliarden Euro zu Buche schlagen dürfte. Dabei müssen die Hochöfen des Konzerns schrittweise durch sogenannte Direktreduktionsanlagen ersetzt werden, die mit grünem Wasserstoff oder Erdgas statt Kohle betrieben werden können. Bereits 2025 soll der erste Hochofen im Rahmen der Transformation stillgelegt werden.

Das sei allerdings nur möglich, wenn die Politik sichere Rahmenbedingungen schaffe, so Keysberg. Dabei gehe es um Förderungen für den Bau der neuen Anlagen, aber auch um eine staatliche Unterstützung bei den Betriebskosten, die deutlich über dem heutigen Niveau liegt. „Das fordern wir vehement ein“, so der Finanzchef. Noch im laufenden Jahr müsse Thyssen-Krupp die Investitionen für den Bau der ersten Reduktionsanlage freigeben, um den eigenen Zeitplan nicht zu gefährden.

Dabei will der Konzern beim Betrieb der Anlage zunächst Erdgas einsetzen, bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht. Die aktuell hohen Erdgaspreise änderten allerdings nichts an dieser Strategie, so Keysberg: „Das ist am Ende eine Frage der Bepreisung des Stahls.“ Die derzeitigen Planungen des Unternehmens gingen davon aus, dass die Stahlsparte trotz Transformation einen positiven Cashflow erziele.

Angesichts der positiven Preislage beim Stahl hat der Ruhkonzern seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Statt eines um Sondereffekte bereinigten Ebits zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro soll das Ergebnis bei mindestens zwei Milliarden Euro liegen. Beim freien Cashflow vor M&A erwartet Thyssen-Krupp nun einen negativen dreistelligen Millionenbetrag. Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres war ein ausgeglichener Wert erwartet worden.

„Die dynamische Entwicklung bei den Rohstoff- und Materialpreisen belastet derzeit unseren Cashflow“, erklärte Finanzchef Keysberg. Der Konzern gehe aber davon aus, dass sich die Lage in den Folgequartalen verbessern werde. „Die Rückkehr zu einem positiven Free Cashflow vor M&A bleibt unser vorrangiges Ziel.“ Daher sei es wichtig, die Leistungsfähigkeit der Geschäfte weiter zu verbessern.

