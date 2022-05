 Industrie: Thyssen-Krupps schwieriger Weg zur Abspaltung der Stahlsparte

Das Stahlgeschäft des Ruhrkonzerns profitiert von hohen Preisen und steigenden Zinsen. Dennoch rückt die geplante Verselbstständigung wegen des Kriegs in weite Ferne.

Die Stahlindustrie steht wegen des Drucks, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, vor milliardenschweren Investitionen. (Foto: imago images/simme) Arbeiter am Hochofen des Stahlwerk Thyssen-Krupp in Duisburg

Düsseldorf Der Start ins neue Jahr hätte für die Stahlsparte von Thyssen-Krupp bislang kaum besser laufen können: Trotz schwächelnder Nachfrage aus der Automobilindustrie schrieb das Traditionsgeschäft des Essener Industriekonzerns zwischen Januar und März mit einem bereinigten Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 479 Millionen Euro das beste Ergebnis der jüngeren Geschichte.

Dennoch blickt der Vorstandschef von Thyssen-Krupp Steel, Bernhard Osburg, mit Sorge in die Zukunft. Denn die Angst, der Krieg in der Ukraine könnte zu einer Unterbrechung der deutschen Gasversorgung führen, wiegt schwer am Standort in Duisburg. „Können wir weniger als 50 Prozent unseres aktuellen Gasbedarfs decken, wird es schwierig, eine stabile Produktion aufrechtzuerhalten“, sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Für den Konzern bedeutet das ein hohes Risiko – auch, weil viele Anlagen auf einen Dauerbetrieb ausgelegt sind. „Eine Kokerei beispielsweise lässt sich nicht kurzfristig abstellen, ohne dass das große wirtschaftliche Schäden verursacht“, so Osburg.