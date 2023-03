Industrieautomatisierung „Bevorzugter Lieferant“: Continental rüstet Fabriken mit noch mehr Siemens-Technik aus

Reifenproduktion bei Continental in Korbach

Der deutsche Autozulieferer bindet sich in dem Bereich noch enger an Siemens.

München Continental setzt künftig bei der Automatisierung seiner Reifenwerke noch stärker auf Siemens. Als „bevorzugter Lieferant“ soll der Technologiekonzern im Zuge einer strategischen Vereinbarung künftig Automatisierungs- und Antriebstechnik für die Produktionsstätten weltweit liefern, wie Siemens am Donnerstag mitteilte.

Die Autoindustrie ist für die Anbieter besonders interessant. Hersteller und Zulieferer haben hier früh auf einen hohen Automatisierungsgrad ihrer Werke gesetzt. Zudem sind weltweit zahlreiche neue Fabriken für Elektrofahrzeuge oder Batteriezellen geplant. Dabei wollen sich Autobauer und Zulieferer enger digital vernetzen, um zum Beispiel mehr Transparenz in die Lieferketten zu bringen.

Schon bislang kam Siemens-Technik in Conti-Werken zum Einsatz. „Ohne moderne und innovative Reifen werden wir unsere Ziele bei Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit nicht erreichen“, sagte Industrievorstand Cedrik Neike. Die Partnerschaft mit Continental Tires werde nun ausgebaut.

Das zusätzliche Geschäftsvolumen beläuft sich laut Industriekreisen auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Siemens nannte keine Zahlen. Auftrag sei es, in den Reifenwerken einheitliche Standards zu schaffen, die „Continental helfen, die Produktionsmaschinen entlang des Lebenszyklus noch effizienter zu betreiben“. Die Standardisierung mit Simatic-Steuerungen und einheitlicher Software verspricht dem Konzern auch längerfristig gute Geschäfte.

Die Nachfrage nach Industrieautomatisierungstechnik ist weltweit nach wie vor hoch. Siemens konnte dabei zuletzt weiter Marktanteile gewinnen. Im ersten Quartal des seit Oktober laufenden Geschäftsjahrs stiegen die Umsätze in der Sparte Digital Industries um vergleichbar 15 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Beim US-Konkurrenten Rockwell Automation legten die Erlöse währungsbereinigt um rund zehn Prozent auf zwei Milliarden Dollar zu.

Die Perspektiven sind weiter gut. Nach Schätzung der Experten von Mordor Intelligence könnte der weltweite Markt für Fabrikautomatisierung und industrielle Steuerungssysteme bis 2026 im Schnitt um jährlich zehn Prozent auf 340 Milliarden Dollar wachsen.

Besonders attraktiv ist derzeit wegen der günstigeren Energiekosten und des Subventionsprogramms Inflation Reduction Act (IRA) der US-Markt. „Gerade bei der Industrie stehen die USA hoch im Kurs“, sagt Marcus Berret, Global Managing Director bei der Strategieberatung Roland Berger. Zahlreiche Unternehmen wie Volkswagen, Bosch, Krones und Lanxess haben Investitionen in den Ausbau der Fertigung in Nordamerika angekündigt.

Für Siemens ist das oft eine Chance, Kunden in die USA zu begleiten und dort so Marktanteile zu gewinnen. Dabei erwägt der Konzern auch den Bau einer Automatisierungsfabrik in den Vereinigten Staaten.

