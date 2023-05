Industriegasehersteller Messer plant den nächsten Coup – Staatsfonds steht vor Einstieg

Die Messer Group will einen Minderheitsanteil an einen Staatsfonds aus Singapur verkaufen. Mit dem Geld soll Finanzinvestor CVC abgelöst werden.

Messer hat Ende April die Führung an den früheren Knorr-Bremse-Chef übergeben und ist seither Aufsichtsratschef. (Foto: obs) Unternehmer Stefan Messer, CEO Bernd Eulitz (rechts)

Frankfurt, Düsseldorf Der deutsche Industriegasehersteller Messer will den Staatsfonds GIC aus Singapur als neuen Anteilseigner an Bord holen. Beide Unternehmen stehen in Verhandlungen über den Verkauf eines Minderheitsanteils von rund 20 Prozent im Wert von zwei Milliarden Euro, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Der Deal könnte in den kommenden Wochen angekündigt werden. Messer lehnte eine Stellungnahme ab. GIC war zunächst nicht erreichbar.

Mit dem Geld will Familienunternehmer Stefan Messer die komplette Kontrolle über das operative Geschäft zurückerlangen. Die Gruppe betreibt zusammen mit dem Finanzinvestor CVC ein großes Joint Venture, in dem die Geschäfte in Nord- und Südamerika sowie in mehreren westeuropäischen Ländern gebündelt sind. Ziel von Messer ist es, CVC jetzt aus diesem Gemeinschaftsunternehmen herauszukaufen. Der Investor hält 48 Prozent der Anteile. Er lehnte eine Stellungnahme ab.