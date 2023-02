Industriekonzern Einbruch im Werkstoffgeschäft: Gewinn von Thyssen-Krupp sinkt um ein Drittel

Thyssen-Krupp-Hauptverwaltung in Essen

Im Gesamtjahr werde das Ergebnis auf einen hohen dreistelligen Millionen-Betrag sinken, so die Prognose des Unternehmens.

Düsseldorf Sinkende Stahlpreise und Preisdruck im Werkstoffgeschäft haben beim Industriekonzern Thyssen-Krupp für einen Ergebnisrückgang gesorgt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei deshalb im ersten Quartal des Geschäftsjahrs um ein Drittel auf 254 Millionen Euro geschrumpft, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

„Wir haben im Materialbereich ein Destocking mit sinkenden Preisen gesehen“, erklärte Finanzvorstand Klaus Keysberg bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten. In der gesamten Industrie habe es hohe Lagerbestände bei Edelstahl, Industriemineralien oder Kunststoffen wegen erhöhter Preise gegeben. Da sich die Nachfrage abschwächte, mussten Konzerne den Verkauf herunterfahren oder gar ihre Lagerbestände weltweit abbauen.

Infolge der sinkenden Margen der Sparte Materials Services erzielte der Bereich im Quartal operativ nur noch einen Gewinn von 20 Millionen Euro – nach 219 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Thyssen-Krupp bekräftigte jedoch den Ausblick, wonach im Gesamtjahr das bereinigte Ebit auf einen Wert im mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich sinken wird, nach einem Gewinn von zuletzt 2,1 Milliarden Euro. Im laufenden Quartal werde das operative Ergebnis im Vergleich zum ersten Quartal aber sinken, hieß es in der Präsentation zur Quartalsbilanz.

Insgesamt sieht das Unternehmen allerdings einen stabilen und robusten Start in das Jahr. „Seit dem Jahreswechsel sehen wir erste Anzeichen für steigende Spotpreise sowie ein leichtes Anziehen der Menge“, sagte Keysberg. Dies werde als Zeichen für ein Restocking gedeutet, also dafür, dass Kunden ihre Bestände aufrüsten und „bis zum Ende des Jahres lieferfähig sein wollen“. Mit mehr Dynamik in diesem Bereich rechnet der Finanzvorstand vor allem ab dem Frühjahr.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibe jedoch schwer abzuschätzen, sagte Keysberg. Der Konzern treibe Verbesserungen der Performance und den Umbau voran. Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz will die Stahlsparte eigenständig aufstellen und die Wasserstofftochter Nucera an die Börse bringen. Wegen der unsicheren Konjunkturentwicklung trat sie dabei zuletzt auf die Bremse.

„Nur noch einen Knopfdruck“: Teilbörsengang von Wasserstofftochter weiterhin geplant

Thyssen-Krupp plane jedoch weiterhin den Teilbörsengang von Nucera, so Keysberg. Der einzige Grund, warum dies noch nicht geschehen sei, sei das unsichere Marktumfeld. „Wenn wir glauben, dass das gut ist, werden wir das machen“, sagte der Manager. Dies könne jeden Tag geschehen: Hierfür brauche es „nur noch einen Knopfdruck“.

Vor dem Hintergrund der Verselbstständigung des Stahlgeschäfts wartet der Konzern auf die Bewilligung der Förderanträge der Europäischen Union (EU). Thyssen-Krupp Steel Europe will bereits 2025 in Duisburg die erste Anlage in Betrieb nehmen, mit der Stahl klimaschonender produziert werden kann. Diese soll zunächst mit Erdgas und ab 2027 immer mehr mit Wasserstoff betrieben werden. Die Kosten schätzt der Konzern auf rund eine Milliarde Euro.

„Wir erwarten den EU-Bescheid im ersten Halbjahr dieses Jahres“, so Keysberg. Mit den Freigaben sei der Konzern einer eigenständigen Aufstellung des Stahlgeschäfts um einiges näher.

Das Stahlgeschäft konnte im ersten Quartal im Gegensatz zum Werkstoffhandel noch hohe Preise durchsetzen. „Aufgrund der längerfristigen Verträge war das Segment nur geringfügig durch die abnehmenden Spotmarktpreise belastet“, hieß es. Trotz stark gestiegener Rohstoff- und Energiekosten sei das bereinigte Ebit der Sparte um 42 Prozent auf 177 Millionen Euro verbessert worden.

„Klares Bild“ von Konzernumbau im Vorstand

Auf die Frage, ob der Vorstand des Unternehmens nicht mehr an einem Strang ziehe, entgegnete Keysberg: „Wir haben im Vorstand ein klares Bild davon, wie wir diese Transformation gestalten, und sind auf dem Weg. Wenn es hier und da mal unterschiedliche Perspektiven gibt, dann ist das nicht nur normal, sondern auch wünschenswert.“

Natürlich sei die Umsetzungsgeschwindigkeit ein Thema, so Keysberg. „Wir haben uns bei der Hauptversammlung dazu geäußert, dass wir selbst nicht zufrieden damit sind.“

Durch den Verkauf des Aufzugsgeschäfts befinde sich der Konzern nach wie vor in einer komfortablen Situation. „Wir haben verfügbare liquide Mittel von 8,7 Milliarden Euro“, so Keysberg. Das Ziel sei jedoch nicht, die Reserven aufzubrauchen, sondern „aus diesem Cashflow etwas Positives zu generieren“.

Unter dem Strich stand im Quartal beim Gesamtkonzern nach Anteilen Dritter ein Gewinn von 75 Millionen Euro – ein Rückgang um 29 Prozent. Der am Markt viel beachtete Free Cashflow vor Fusionen und Übernahmen lag bei minus 365 Millionen Euro – eine Verbesserung nach einem Minus von 858 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Management bekräftigte, sowohl hier als auch beim Nettogewinn im Geschäftsjahr mindestens einen ausgeglichenen Wert anzupeilen.

