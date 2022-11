Industriekonzern Finanzinvestor Cevian verkauft größten Teil seines Thyssen-Krupp-Pakets

Der Finanzinvestor Cevian verringert seinen Anteil an Thyssen-Krupp auf weniger als ein Prozent. Die Aktie gibt in der Folge deutlich nach.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg biete das schwedische Unternehmen Cevian rund 23,4 Millionen Anteile zum Preis von 5,15 Euro je Schein zum Verkauf an. (Foto: dpa) Thyssenkrupp

Düsseldorf Der schwedische Finanzinvestor Cevian hat sich weitgehend von seiner Beteiligung an dem Industriekonzern Thyssen-Krupp getrennt. „Gestern hat Cevian Capital seine Beteiligung an Thyssen-Krupp auf einen restlichen Anteil von unter ein Prozent reduziert“, teilte der Investor am Dienstag auf Anfrage mit. Dies sei eine Entscheidung, die Cevian im Rahmen einer regelmäßigen Portfolioanpassung getroffen habe.

Die Aktien des Industriekonzerns geben im Frühhandel der Frankfurter Börse um 4,4 Prozent nach.

