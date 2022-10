Projekt Marco Polo – so geht Siemens in China ins Risiko

In Politik und Wirtschaft wächst die Sorge über den Investitionsstandort. Siemens-Chef Busch will die Abhängigkeit des Konzerns von China indes ausbauen – in einem besonders sensiblen Bereich.

27.10.2022 - 04:00 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen