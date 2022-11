Industriekonzern Thyssen-Krupp erzielt 1,2 Milliarden Euro Nettogewinn – und zahlt wieder Dividende

Der Industriekonzern steigert sein Jahresergebnis trotz Widerständen deutlich. Erstmals seit vier Jahren soll es wieder eine Dividende geben – obwohl der Cashflow tiefrot ist.

Die Stahlsparte trägt den mit Abstand größten Teil zum Gewinn bei. (Foto: Reuters) Stahlwerk von Thyssen-Krupp in Duisburg

Düsseldorf Trotz großer wirtschaftlicher Unsicherheiten kann der leidgeplagte Industriekonzern Thyssen-Krupp sein Jahresergebnis deutlich steigern. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, legte das Ergebnis vor Steuern und Zinsen in dem im September abgelaufenen Geschäftsjahr von 451 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,8 Milliarden Euro zu. Beim Jahresüberschuss schrieb der Konzern mit 1,2 Milliarden Euro nach einem leichten Verlust im Vorjahr schwarze Zahlen.

Erstmals seit vier Jahren will Thyssen-Krupp daher wieder eine Dividende ausschütten, und zwar von 0,15 Euro. „Wir haben Widerstandskraft und Substanz aufgebaut und sind in den Geschäften heute besser in der Lage, angemessen und zielsicher auf Krisen zu reagieren“, sagte Vorstandschefin Martina Merz.