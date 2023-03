Industriepolitik „Buy China“: Wie Peking deutsche Medizintechnikfirmen ausbremst

China hat die Hürden für westliche Firmen erhöht, um die eigene Medizintechnik zu stärken. Anbieter wie B. Braun und Drägerwerk wollen aber nicht auf den Markt verzichten.

Die Vorstandsvorsitzende leitet das Familienunternehmen in der sechsten Generation. (Foto: B. Braun SE) Anna Maria Braun

Düsseldorf Deutsche Medizintechnikfirmen sehen sich wachsenden Beschränkungen auf dem wichtigen chinesischen Markt ausgesetzt. Nach Drägerwerk aus Lübeck berichtet auch die B.-Braun-Gruppe davon, dass die Geschäfte in dem Land schwieriger werden. Hintergrund ist die „Buy China“-Strategie der Regierung und der örtlichen Behörden.

„China strebt eine größere Unabhängigkeit in der Versorgung mit Medizintechnik an. Der Markt kann für viele Mittelständler nicht mehr im gewohnten Maße bedient werden“, sagte B.-Braun-Chefin Anna Maria Braun am Donnerstag bei der Bilanzvorlage. Das Familienunternehmen wähle gezielt aus, welche Produkte man dort weiter anbiete. „Wir wollen und werden aber nicht auf China verzichten. Dafür ist der Markt zu bedeutsam“, erläuterte die Vorstandschefin.